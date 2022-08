Amazfit T-Rex 2 si aggiorna: ora potete navigare senza problemi e senza lo smartphone

Amazfit T-Rex 2 sta ricevendo un importante aggiornamento che introduce una funzionalità molto richiesta dagli utenti e che permetterà di ricevere indicazioni sul percorso in modo indipendente, senza dover quindi controllare lo smartphone. Oltre ciò, l'update porta con sé anche altre novità. Parliamone!

Amazfit T-Rex 2 si aggiorna, ecco tutte le novità

L'ultimo aggiornamento di Amazfit T-Rex 2 porta il più recente rugged watch della casa alla versione del firmware 9.22.7.2. L'update introduce importanti novità, una delle quali in parte anticipata da Zepp Healt: la possibilità di visualizzare e ricevere indicazioni su un percorso direttamente sul display dello smartwatch.

Questa nuova funzionalità, da tempo attesa dagli utenti, permette dunque di importare i percorsi su Amazfit T-Rex 2 e di utilizzare la navigazione in tempo reale per trovare e seguire una route senza dover necessariamente controllare lo smartphone. Tutto ciò di cui si ha bisogno, lo si avrà al proprio polso.

Sarà possibile importare i percorsi sullo smartwatch attraverso l'app Zepp o tramite altri servizi, come Strava e QR-Code locali. Questa, tuttavia, non è l'unica novità introdotta con l'ultimo aggiornamento di Amazfit T-Rex 2. Insieme ad essa, infatti, arriva anche la possibilità di modificare modelli di allenamento preimpostati e creare delle sessioni per intervallo, potendo aggiungere tempi di recupero e riscaldamento secondo le proprie necessità.

L'update è in fase di roll-out per tutti e dovrebbe essere già disponibile (o lo sarà nelle prossime ore) al download. Controllate l'app Zepp dal vostro smartphone associato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il