ZTE Axon 40 SE sarà il mid-range che completa la serie

Abbiamo da qualche tempo visto all'opera, anche in Italia, ZTE Axon 40 Ultra e da poco anche il modello Pro, ma sembra che il brand voglia completare la gamma con un modello Axon 40 SE. Il nuovo smartphone è un mid-range pensato per le fasce più budget friendly, considerate quelle che sono le specifiche tecniche con cui si presenta.

ZTE Axon 40 SE: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

ZTE Axon 40 SE si presenta, vista la certificazione FCC che ce lo mostra tutto, con uno stile che si avvicina un po' alla serie Blade (in alcuni mercati arriverebbe con tale gamma) e proprio alla serie Axon, con due bumper a contenere due sensori. Il display, secondo l'ente, è un pannello LCD con punch-hole, che nella foto sembra sotto lo schermo ma è solo un effetto di controluce.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Per la scheda tecnica interna, troviamo un chipset Unisoc a muovere questo Axon 40 SE, con modem 4G, di cui però non si conoscono i tagli di memoria. Lato batteria, invece, sappiamo già molto di più. Infatti, è presente un modulo da 4.520 mAh che si ricarica a 22.5W. Passando alla fotocamera invece, è presente un doppio sensore, di cui però non si conosce ancora l'entità (probabile che il principale sia da 50 MP).

ZTE Axon 40 SE – Prezzo e data di uscita

Il nuovo Axon non conosce ancora una data di uscita, ma immaginiamo non sia poi tanto lontana da quest'estate 2022. Per il prezzo, considerando quanto offre in termini di specifiche, ci aspettiamo un range che non superi i 200€.

