Da Xiaomi il gadget di bellezza perfetto: strucca, idrata e massaggia… a meno di 25€!

Da Xiaomi YouPin arriva Meishi Make-up Removing Egg, un ovetto struccante e massaggiante dal design colorato e compatto. Un prodotto perfetto per chi vuole portare la propria beauty routine ad un livello superiore, integrando un dispositivo pratico e portatile con il quale prendersi cura in modo ancora più approfondito della propria pelle. Il tutto, ad un prezzo davvero basso grazie all'offerta lampo dedicata. Ecco i dettagli!

Meishi Make-up Removing Egg strucca, massaggia e idrata il vostro viso

Meishi Make-up Removing Egg è un prodotto YouPin, la celebre piattaforma di crowdfunding di proprietà di Xiaomi. Si tratta di un pratico ovetto per la pulizia del viso e la rimozione del make-up, che agisce con funzione massaggiante per una pelle più idratata e più pulita.

Questo ovetto massaggiante sfoggia un design minimal e compatto: può facilmente essere portato con sé in borsa, nello zaino o quel che sia, per non rinunciare al benessere della propria pelle anche mentre si è in viaggio o in vacanza. Il dispositivo rilascia ioni negativi/positivi per favorire un maggior assorbimento delle proprietà nutrienti dei prodotti utilizzati per la propria beauty routine, mentre la funzione massaggiatore è utile per prendersi cura del contorno-occhi e per levigare la pelle.

Meishi Make-up Removing Egg supporta tre modalità di utilizzo, a seconda dei benefici che si vuole trarne:

export mode , combina una temperatura di 43° C con attività vibrante, emissione di ioni positivi e dischetto struccante per una profonda e più efficace rimozione del trucco e pulizia del viso;

, combina una temperatura di 43° C con attività vibrante, emissione di ioni positivi e dischetto struccante per una profonda e più efficace del e pulizia del viso; import mode , combina una temperatura di 40° C con attività vibrante, emissione di ioni negativi e olii o creme per una idratazione profonda della pelle;

, combina una temperatura di 40° C con attività vibrante, emissione di ioni negativi e olii o creme per una profonda della pelle; eye care mode, combina le due modalità precedenti all'utilizzo di essenze o creme specifiche per la cura del contorno-occhi.

Come anticipato, Meishi Make-up Removing Egg è disponibile in offerta lampo a poco più di 20€! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il