Questo è lo spazzolino elettrico Xiaomi da portare in vacanza: ultra-compatto, a soli 20€

Se state cercando uno spazzolino elettrico dall'aspetto elegante, dimensioni compatte e che svolga il suo lavoro in modo efficace, senza però spendere un occhio della testa, DR. Bei Q3 potrebbe essere la soluzione giusta. L'ennesima novità da Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese!

Compatto, elegante e funzionale, ecco lo spazzolino elettrico DR. Bei Q3 da Xiaomi YouPin!

Un design compatto, elegante e leggero, che permette a questo spazzolino elettrico di essere trasportato in borsa e portato ovunque, così da utilizzarlo nel momento in cui più se ne ha bisogno, come dopo una cena sul lungomare o una grigliata in montagna. DR. Bei Q3 è l'alleato perfetto per l'igiene orale… anche quando si è in vacanza!

Questo spazzolino, proveniente dalla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin, offre tre diverse modalità di pulizia: quella standard, per una pulizia profonda dei denti; quella per la cura delle gengive, con una spazzolatura morbida e confortevole; e una modalità massaggio, con una spazzolatura alternata forte e debole.

DR. Bei Q3 dispone di un motore sonico, è impermeabile (IPX7) e può inviare promemoria per la pulizia di una particolare zona della bocca di almeno 5,30 secondi, mentre bastano due minuti di spazzolatura per poter sfoggiare un sorriso brillante e perfetto. Il dispositivo è poi dotato di una batteria da 350 mAh che garantisce circa trenta giorni di utilizzo, così potete portarlo con voi anche al mare per una pulizia profonda ed efficace dei denti anche in vacanza.

Come anticipato, lo spazzolino DR. Bei Q3 da Xiaomi YouPin può essere acquistato in offerta ad un prezzo davvero vantaggioso! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

