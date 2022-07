Prenditi cura di te in ogni momento con il set da viaggio Xiaomi YouPin

Da Xiaomi YouPin arriva Nail Clipper, un set di accessori per la cura delle unghie e delle orecchie realizzato da Clicclic dal design leggero, compatto ed estremamente portatile. Con questo kit promosso a pieni voti dalla piattaforma di crowdfunding di proprietà di Xiaomi, potrete prendervi cura della vostra igiene in modo pratico e accurato anche se siete in viaggio.

Ecco il set da viaggio perfetto per la pulizia di unghie e orecchie!

Clicclic Nail Clipper consiste in un set di tre accessori per la cura delle unghie e la pulizia delle orecchie. Questo comprende una lima, un taglia-unghie e un bastoncino per la rimozione del cerume, tutti realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità. Sono, pertanto, resistenti, antiruggine, facili da pulire e sterilizzare. Il design ergonomico della lima, del taglia-unghie e del bastoncino ne facilita l'utilizzo, garantendo una presa salda e comoda e offrendo un taglio/pulizia preciso e sicuro.

Grazie all'apposita custodia, poi, perdere gli accessori sarà impossibile. Basterà riporli al suo interno una volta utilizzati e ripuliti, e così portarli con sé in una pochette, in una borsa o persino nelle tasche dei jeans. Il peso complessivo della custodia comprensiva di accessori è, infatti, di appena 50g, per cui potrà essere facilmente essere trasportata ovunque si vada, rendendo Clicclic Nail Clipper il set da viaggio perfetto per la pulizia di unghie e orecchie.

