Il ventilatore smart Xiaomi Fan 2 salverà le vostre giornate estive a casa

L'estate è ormai arrivata e con queste temperatura diventa insopportabile anche restare a casa. Ci vorrebbe proprio un bel buon ventilatore, non è così? La soluzione giusta arriva, ancora una volta, da Xiaomi e si chiama Mi Smart Standing Fan 2. Si tratta di un ventilatore dalla struttura regolabile e dotato di un sistema a doppie lame che genera un flusso d'aria potente ma delicato e naturale sulla pelle. Ed è adesso ancora più conveniente grazie all'offerta HEKKA!

Rifrescate la vostra estate con il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, ora in offerta su HEKKA

Corpo dalle linee pulite ed eleganti, un design che si sposa perfettamente con qualsiasi ambiente ed una struttura a doppia asta che permette di passare velocemente dalla configurazione da tavolo a quella da pavimento o viceversa. Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è un innovativo ventilatore che può essere controllato anche con la voce, grazie al supporto ad Amazon Alexa e a Google Assistant.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è dotato di un doppio strato di lame che genera una brezza potente ma delicata sulla pelle, mentre il motore da 1 kWh offre una ventilazione stabile e costante, strizzando anche un occhio al consumo energetico. Inoltre, il ventilatore offre tre diverse modalità di velocità che possono variare da una leggera brezza a un soffio forte, oltre a poter regolare in modo intelligente la modalità di ventilazione, temperatura e umidità.

Come anticipato, Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 può essere acquistato in offerta ad un prezzo davvero niente male su HEKKA. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

