Carica il tuo Xiaomi senza fili con il caricabatterie wireless ad un super prezzo

La comodità di avere uno smartphone oggi passa anche dal fatto che alcuni, specie i più potenti, sono dotati di ricarica wireless. E tra i brand che ne sono provvisti non manca Xiaomi, che fornisce anche soluzioni per la carica senza fili, come nel caso del caricabatterie wireless 30W che potete acquistare in offerta su Hekka.

Come risparmiare sul caricabatterie wireless 30W Xiaomi in offerta

Come è fatto il caricatore senza fili di Xiaomi? Il dispositivo prende la forma di una base di ricarica verticale, dove va poggiato lo smartphone proprio in quella direzione per far partire la carica. Trovando una potenza da 30W, è possibile ricarica gli smartphone abilitati del 50% in soli 25 minuti. Non solo però a marchio Xiaomi, visto che potete ricaricare tutti i dispositivi che supportano gli standard QI.

Altra chicca da non sottovalutare dello Xiaomi Vertical Air Cooled Wireless Charger 30W (questo il nome completo) è la presenza di un canale di areazione che dunque evita il surriscaldamento dello smartphone in carica. A questo, l'azienda ha abbinato 6 protocolli di sicurezza, che vanno dalla sovratensione alla protezione contro la staticità.

Per poter acquistare ad un super prezzo il caricabatterie wireless Xiaomi da 30W, vi potete rifare all'offerta lampo di Hekka, che ve lo spedisce in pochi giorni. Trovate il link all'acquisto nel box qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

