Tutta la casa sotto controllo con Xiaomi Aqara M1S, l’hub per gestire la tua smart home

Se state concretizzando il vostro progetto di smart home e già disponete di due o più dispositivi intelligenti in casa, forse sarebbe il caso di fare un passo avanti e acquistare un hub di controllo, così da gestire tutti i vostri oggetti dell'Internet of Things in modo molto più semplice e pratico. Xiaomi Aqara M1S potrebbe essere la soluzione giusta, offrendo il giusto compromesso tra qualità, funzionalità e prezzo.

Aqara M1S è l'hub di controllo per una migliore gestione della casa intelligente

Piccolo, compatto ed elegante: Xiaomi Aqara M1S è un ottimo hub di controllo che gestisce e monitora dispositivi intelligenti, come luci, prese, tende e così via. Si tratta di un must have per chi desidera realizzare il progetto di casa domotica e dispone già di una serie di sensori intelligenti che possono così essere gestiti in modo pratico da un unico centro di controllo.

Xiaomi Aqara M1S può collegare fino a cento dispositivi, offre supporto a Siri e HomeKit e basa il suo funzionamento sul protocollo Zigbee 3.0, una tecnologia progettata per fornire connessioni wireless affidabili e sicure. Oltre ciò, questo hub di controllo può anche essere utilizzato come lampada notturna per creare particolari atmosfere, essendo dotato di luci RGB di cui è possibile regolare sia la luminosità che il colore. Infine, il dispositivo è compatibile con l'app di Xiaomi e offre piena integrazione con i dispositivi MIJIA.

