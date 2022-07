Xiaomi 12S Ultra svelato: ecco le prime immagini ufficiali

Poche ore ci separano al 4 luglio, data X fissata per la presentazione della nuova serie Xiaomi 12S, compreso il tanto atteso Xiaomi 12S Ultra. Per la prima volta nella storia dei top di gamma Xiaomi, la serie S si sostituisce a quella principale, dato che non avremo alcuno Xiaomi 12 Ultra. Dopo i due modelli della serie 10 e 11, Xiaomi ha deciso di rimandarne il debutto, facendolo coincidere con quello della serie S. E se fino a oggi sapevamo con certezza come saranno fatti il modello standard e quello Pro, grazie alle immagini trapelate in rete adesso conosciamo anche il modello Ultra.

Xiaomi 12S Ultra non ha più segreti nelle immagini ufficiali comparse in rete

Come vedete, quello apparso in rete è il poster ufficiale che presenta al pubblico l'estetica di Xiaomi 12S (Pro) e soprattutto della variante Ultra. Tuttavia, non si tratta di immagini pubblicate dalla stessa Xiaomi ma che qualcuno ha fatto circolare; probabilmente il produttore avrebbe voluto attendere domani per svelare la sorpresa, ma qualcuno ha deciso di fregarla sul tempo. Ecco, quindi, che Xiaomi 12S Ultra si presenta con un vistoso modulo fotografico rotondo, contenendo una tripla fotocamera Leica (ma niente bollino).

Un modulo che si stacca dalla scocca sia nelle forme che nei materiali, dato che dal vetro/plastica si passa a un retro in ecopelle, con un rimando alle fotocamere vintage. Non sappiamo ancora se ci sarà anche una variante in classico vetro o se Xiaomi abbia scelto di adoperare solamente questo stile.

Grazie alle immagini promozionali pubblicate sui social cinesi, sappiamo anche alcune delle specifiche tecniche che compongono il comparto fotografico. Come già noto, Xiaomi 12S Ultra comporrà un trittico di smartphone realizzati in collaborazione con Leica, come mostrano i primi sample fotografici. La novità principale sarà il Sony IMX989 da 50 MP: per la prima volta su uno smartphone prodotto su maggiore scala ci sarà un sensore da 1″, dei cui vantaggi abbiamo già discusso.

Oltre a ciò, sul modulo fotografico, accanto al doppio flash LED, troviamo la scritta “13-120“. Traducendolo in gergo tecnico, questa scritta indica la minima e massima lunghezza focale: se 13 mm indica la presenza di un classico grandangolare, 120 mm significa un teleobiettivo periscopiale con zoom ottico 5x. Ci sono tutti i presupposti affinché Xiaomi 12S Ultra diventi uno dei camera phone più interessanti degli ultimi tempi, nonostante l'azienda abbia confermato che non andrà su DxOMark.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il