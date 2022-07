Xiaomi 12S Series: ci sarà una versione in pelle Eco-Friendly, per offrire diversi vantaggi

Manca davvero poco al lancio dei nuovi smartphone Xiaomi della serie 12S. L'appuntamento è fissato per la giornata di domani, lunedì 4 luglio, e prevede un grande evento durante il quale il colosso cinese alzerà finalmente il sipario su almeno tre smartphone: Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra. A poche ore dal tanto atteso evento, tuttavia, una nuova serie di indiscrezioni sembrano svelarci qualcosa in più sul design dei prossimi dispositivi.

Xiaomi 12S avrà un design in pelle ecologica, quali vantaggi ha da offrire questo materiale?

Stando a quanto trapelato in Rete in queste ultime ore, Xiaomi 12S presenterà un design innovativo, sicuramente diverso rispetto ciò a cui siamo abituati a vedere. Il tutto è stato pensato per offrire nuovi vantaggi all'utente, in modo tale che questo possa avere tra le mani uno smartphone sempre pulito e ordinato.

Ma in che modo il design di Xiaomi 12S sarà innovativo? Presentando una scocca in pelle di silicone ecologica, che oltre ad essere un materiale resistente allo sporco restituisce anche una piacevole sensazione al tatto.

In un momento in cui l'industria degli smartphone si sta orientando sempre più spesso verso l'adozione di pannelli in vetro che possono essere scivolosi e facilmente sporcabili, la scelta di Xiaomi rappresenta un vero e proprio passo avanti e propone un'alternativa che prolunga notevolmente la durata del dispositivo, offrendo un materiale che è facile da pulire, è resistente a tagli e garantisce una presa migliore.

