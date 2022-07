Xiaomi 12 Lite Global lanciato a sorpresa: promette bene e punta su eleganza e fotocamera

I più attenti tra voi Mi Fan sapranno bene che il modello 12 Lite è stato annunciato in alcuni paesi asiatici a inizio luglio. In questi giorni la divisione Global ha dato il via ad una campagna promozionale dedicata al dispositivo, che lasciava presagire un'uscita durante la prossima settimana. Stranamente, invece, Xiaomi 12 Lite Global è stato annunciato a sorpresa tramite varie testate, che ne hanno ribadito design e specifiche, svelando il prezzo internazionale e pubblicando le prime recensioni del dispositivo.

Xiaomi 12 Lite Global è ufficiale praticamente a sorpresa: arriverà anche da noi?

Come un fulmine a ciel sereno ecco fare capolino Xiaomi 12 Lite in versione Global. Il successore del modello 11 Lite 5G NE adotta un display AMOLED da 6.55″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, HDR10+ e Dolby Vision. A muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 778G mentre la batteria è un'unità da 4.300 mAh con ricarica rapida da 67W. Oltre allo stile elegante, il pezzo forte del piccolo della serie 12 è il comparto fotografico.

Xiaomi 12 Lite offre un triplo modulo caratterizzato da un sensore principale da 108 MP (Samsung HM2) accompagnato da un grandangolo ed un obiettivo macro. Per tutti i dettagli in merito al terminale non esitate a dare un'occhiata al nostro approfondimento.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita Global al momento abbiamo solo delle cifre in dollari e non sappiamo precisamente quanto costerà nei singoli mercati. Comunque il prezzo di Xiaomi 12 Lite parte da 399$ per la versione da 6/128 GB, per poi salire a 449$ e 499$ per le varianti da 8/128 GB e da 8/256 GB.

Non sappiamo se Xiaomi 12 Lite arriverà in Italia o meno: nei giorni scorsi la divisione italiana ha pubblicato un tweet con un teaser dedicato al dispositivo. Tuttavia il post è stato cancellato dopo poche ore e nel momento in cui scriviamo non è dato di sapere se e quanto il nuovo modello debutterà anche da noi.

