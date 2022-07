Xiaomi 12 Lite ufficiale: 108 MP, 67W e continuità di stile

Dopo il debutto dei modelli della serie 12, anche in Italia e prossimamente della serie 12S, arriva sul mercato Xiaomi 12 Lite, il “piccolo” della famiglia che proverà a smuovere la fascia media. In questo approfondimento abbiamo raccolto tutte le informazioni sul dispositivo su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Xiaomi 12 Lite: tutte le novità del mid-range per eccellenza

Design e display

Come si presenta dunque Xiaomi 12 Lite in fatto di design? Lo smartphone riprende in maniera netta lo stile e le forme dei fratelli maggiori della serie 12, sebbene con un bumper più piccolo e con un trame sicuramente più squadrato. Passando al display, è presente un pannello da 6.55″ Full HD+, un'unità AMOLED con refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision, un sensore ID integrato ed un vetro protettivo Gorilla Glass, da puro competitor della fascia media.

Caratteristiche e specifiche tecniche

La componente hardware di Xiaomi 12 Lite è sicuramente ciò che lo rende uno smartphone che suscita curiosità. Questo perché il cuore del terminale sarebbe lo Snapdragon 778G (dunque una sorta di continuità con il precedente 11 Lite NE), con 8 GB di RAM e 128 GB di storage (probabile ci siano altri tagli di memoria ma non sono ancora noti). Il tutto è poi alimentato da una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 67W, confermata nell'unboxing e che porta un passo in avanti anche in questa categoria. Non male la presenza di speaker stereo certificati Dolby Atmos. Lato software non mancano Android 12 e la MIUI 13.

Fotocamera

Il quadro di Xiaomi 12 Lite si chiude poi con una tripla fotocamera posteriore, che per la prima volta nella serie trova un sensore da 108 MP, probabilmente il Samsung ISOCELL HM6 già visto su Realme 9 4G ma non è ben chiaro, un grandangolare da 8 MP ed un macro da 2 MP. La selfie camera, centrata in un punch-hole, è invece da 32 MP, quindi un altro upgrade rispetto al passato.

Xiaomi 12 Lite – Prezzo e uscita

Il nuovo 12 Lite approda nel mercato internazionale e lo fa precisamente in Azerbaijan. Nello stato eurasiatico è attualmente in fase di pre-ordine, ma se ne conosce già il prezzo, che si attesta intorno ai 562€ (999 manat azeri) nella versione 8/128 GB. Non sappiamo se nel nostro paese arriverà a costare così, ma di certo non è un prezzo propriamente economico, sebbene sia un po' il trend attuale del mercato. Nel frattempo che giunga da noi, vi lasciamo la recensione dei fratelli maggiori, cioè Xiaomi 12, 12 Pro e 12X.

