Questa è la stazione di ricarica definitiva per i vostri dispositivi Apple

Dite addio a tutti quei caricabatterie e al fastidio di avere cavi e cavetti sempre in giro per la casa con Wireless Charger, una potente stazione di ricarica wireless per dispositivi Apple. Definirla “stazione di ricarica” è, tuttavia, piuttosto riduttivo: questo prodotto, infatti, integra una serie di tecnologie e funzionalità che possono tornarvi sempre utili, tra cui una lampada LED e un orologio digitale. Sveliamo tutti i dettagli in questo articolo!

Non la solita stazione di ricarica: Wireless Charger può anche illuminare la vostra stanza e svegliarvi al mattino

Questo Wireless Charger è, probabilmente, tra le stazioni di ricarica wireless più complete e funzionali presenti sul mercato. Disponibile in più colorazioni, il prodotto conserva un design tanto minimale quanto elegante che lo rende un bel oggetto d'arredo, da esporre sia in camera che in luoghi comuni come il salone o la cucina.

La stazione di ricarica Wireless Charger offre diverse aree di ricarica: una dedicata all'iPhone, una per l'Apple Watch e una per gli AirPods, mentre la presenza di una porta USB di tipo C permette di ricaricare lo smartphone o l'iPad via cavo.

Ma in che modo questo Wireless Charger si distingue dalla concorrenza? Non limitandosi a fornire funzionalità di ricarica e integrando delle tecnologie che possono sempre tornare utili. Questa stazione di ricarica, infatti, dispone anche di una lampada LED integrata che offre tre diverse modalità di illuminazione, e un orologio digitale ALED con tanto di funzione sveglia. Un altro aspetto molto interessante è che lo schermo dell'orologio può regolare automaticamente la sua luminosità in base alle circostanze, garantendo un'ottima visibilità sia in condizioni di scarsa che di alta illuminazione.

Quindi, non solo sarà possibile utilizzare Wireless Charger per ricaricare contemporaneamente più dispositivi e fare un po' di ordine, non dovendo più collegare e avere in giro decine di cavi e di caricabatterie; ma può essere utilizzata anche per illuminare la propria stanza creando una certa atmosfera, per conoscere l'ora e impostare sveglie. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

