Samsung Galaxy S22, Pixel 6 e altri Android: scoperta una nuova vulnerabilità, stavolta c’entra Linux

La sicurezza di molti smartphone Android che eseguono il kernel Linux 5.10 potrebbe essere in serio rischio. Una vulnerabilità scoperta da Zhenpeng Lin, ricercatore di sicurezza presso la Northwestern University, avrebbe colpito il kernel presente su numerosi dispositivi tra cui Google Pixel 6 e 6 Pro, i Samsung Galaxy S22 (anche le varianti Plus e Ultra), ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro.

Questa nuova vulnerabilità starebbe compromettendo la sicurezza di molti smartphone Android, tra cui i Samsung Galaxy S22 e i Google Pixel 6

Al momento – probabilmente anche per preservare la sicurezza di numerosi smartphone Android che eseguono il kernel Linux 5.10 – non è ancora chiaro come funzioni esattamente l'exploit che ha portato il ricercatore della Northwestern University a disabilitare le protezioni di sicurezza SELinux su un Google Pixel 6 Pro.

Fatto sta che la vulnerabilità in questione è stata descritta come seria minaccia per tutti quegli smartphone che si basano sulla versione 5.10 del kernel Linux e che, se sfruttata, può indurre un malintenzionato a violare la sicurezza di dispositivi come i Samsung Galaxy S22, Ultra e Plus compresi, gli ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro e i Pixel 6.

Il team di Android Police, il portale che si è occupato di riportare la notizia, si è persino messo in contatto con il ricercatore Zhenpeng Lin per capire la reale gravità del problema e sapere se Google fosse stata informata circa la vulnerabilità. Il ricercatore ha confermato che il colosso di Mountain View sia al corrente della situazione ma non ha rivelato ulteriori dettagli.

Al momento non esiste ancora una patch di risoluzione, ma (si spera) non dovremmo attendere molto tempo prima che chi di dovere provveda a rilasciare gli aggiornamenti di sicurezza richiesti per minimizzare la minaccia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il