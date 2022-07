vivo V25 Pro punta al design: può cambiare colore a seconda della luce

vivo potrebbe lanciare presto V25 Pro, un medio-gamma che, proprio come il suo predecessore, offre un design unico caratterizzato da un pannello posteriore in grado di cambiare colore a seconda della luce. Lo smartphone presenterà una scheda tecnica aggiornata con alcune delle più recenti tecnologie, così da garantire prestazioni migliori e un consumo energetico ancor più ottimizzato.

In questo articolo, facciamo il punto della situazione con tutte le informazioni e le indiscrezioni su design, specifiche tecniche, disponibilità e prezzo di vivo V25 Pro.

vivo V25 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design di vivo V25 Pro sembra riproporre la stessa soluzione adottata lo scorso anno da vivo V23 Pro e basata sull'esclusiva tecnologia di cambio del colore Fluoite AG Glass. Ciò significa che la scocca posteriore dello smartphone (che di base dovrebbe essere di colore blu) cambierà tonalità quando esposta alla luce del sole.

Un aspetto da non sottovalutare, proprio perché potrebbe fare molta gola a chi desidera uno smartphone che riesca a distinguersi dalla concorrenza con un aspetto decisamente particolare. Si dice, poi, che vivo V25 Pro sia dotato di uno schermo AMOLED da 6.56″ con risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Specifiche tecniche

Stando a quanto trapelato in rete finora, vivo V25 Pro sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1300 con processore octa-core a 6 nm e supporto 5G. Il tutto potrebbe essere accompagnato da fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. In questo modo, lo smartphone riuscirà a garantire delle ottime prestazioni anche nel gaming e mantenere basso il consumo energetico.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, è probabile che vivo V25 Pro sia dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, una ultra-grandangolare da 12 MP e un obiettivo da 2 MP. La fotocamera frontale per selfie, invece, dovrebbe essere da 32 MP.

Le altre caratteristiche potrebbero comprendere una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W e un lettore di impronte digitali in-display.

vivo V25 Pro – disponibilità e prezzo

Non si hanno ancora informazioni ufficiali sulla disponibilità e sul prezzo di vivo V25 Pro. Secondo le ultime indiscrezioni, lo smartphone verrà annunciato il prossimo 18 agosto in India e sarà disponibile in un'unica opzione di colore (come abbiamo detto, varierà in base alla luce) ad un prezzo di circa 40.000 rupie, ovvero circa 495€ al cambio.

