Appassionato di anime e di smartphone? Ecco le collaborazioni più popolari con Realme, OPPO e non solo!

OPPO, Realme, iQOO ma anche altri grandi nomi della tecnologia: sono tanti i brand che hanno deciso di puntare al mondo degli anime e dei manga con versioni speciali dedicate ai loro smartphone più apprezzati. In questo approfondimento andiamo ad elencare tutte le Special Edition in salsa Jappo, partendo da quelle più apprezzate. Un viaggio unico che vi mostrerà un lato inaspettato del mondo degli smartphone!

Smartphone x Anime, ecco le collaborazioni più belle e popolari: ci sono Realme ed OPPO in testa ma c'è spazio per tutti!

Il nostro percorso dedicato agli smartphone realizzati in collaborazione con anime e manga parte con una nota dolente: purtroppo tante edizioni speciali sono rimaste un'esclusiva cinese e non sono mai arrivate alle nostre latitudini. Un vero peccato, perché di appassionati pronti a mettere le mani su dispositivi così particolari ce ne sono eccome! Comunque, niente paura: alcuni dispositivi hanno fatto capolino presso alcuni dei principali store online. Ovviamente si punta su portali affidabili, con pagamento tramite PayPal e codici sconto (dove disponibili). Bando alle ciance e diamo un'occhiata agli smartphone dei migliori brand basati su anime e manga: dove disponibile il link all'acquisto, lo troverete sotto la descrizione del terminale!

Demon Slayer x ROG Phone 5s

Apriamo il nostro elenco di smartphone realizzati in collaborazione con anime e manga con un nome altisonante. Demon Slayer è uno degli anime del momento, uno di quelli che più fa parlare di sé (ovviamente senza nulla togliere ad altri titoli di successo attuali). In occasione del debutto di ROG Phone 5s è stata lanciata anche la versione speciale con una back cover dedicata a Demon Slayer: uno smartphone da gaming che strizza l'occhio al mondo degli anime/manga con uno stile unico. I LED posteriori si illuminano di rosa e Nezuko Kamado è la protagonista assoluta di questa Special Edition. Ecco il nostro approfondimento!

OnePiece x iQOO Z1

Appassionati di One Piece, godetevi la versione speciale di iQOO Z1: il medio gamma è stato tinto di giallo per l'occasione, con il logo di Monkey D. Rufy in bella vista ed una confezione pensata ad hoc. Ovviamente ci sono anche immagini e temi, e perfino delle cuffie cablate presenti nel box. Purtroppo si tratta di un'esclusiva cinese e non ha mai varcato i confini del paese. iQOO è un brand di vivo ed ha sfornato tanti modelli di tutto rispetto ma comunque deve ancora prendere piede seriamente alle nostre latitudini.

Naruto x Realme GT Neo 3

Forse si tratta dell'edizione speciale più interessante di tutte, complice uno smartphone apprezzatissimo (con super ricarica da 150W) ed uno degli shonen più conosciuti ed amati. Realme GT Neo 3 x Naruto Edition è stato un successo: è piaciuto a tanti e anche se si tratta di un dispositivo lanciato in Cina, molti hanno scelto di acquistarlo (tramite i soliti store, ovviamente con firmware anche in inglese e Play Store installato). La parte superiore dello smartphone richiama il coprifronte di Naturo, con il simbolo del Villaggio della Foglia; la scocca ha un colore arancione acceso e la confezione richiama una pergamena. Insomma, un'edizione davvero stupenda!

Evangelion x OPPO Reno Ace 2

Evangelion è stato uno degli anime più importanti della scorsa generazione, riportato sotto i riflettori grazie al “recente” Rebuild. Per celebrare una delle serie d'animazione fondamentale per la storia del genere mecha (sì, siamo fan), la casa cinese ha realizzato OPPO Ace 2 x Neon Genesis Evangelion Edition: l'aspetto generale è decisamente futuristico, sia per il modulo fotografico circolare (in voga in quel periodo) che per la trama della back cover, molto tech e con il logo della NERV in bella vista. Anche in questo caso si tratta di uno smartphone in collaborazione con un anime storico, una vera chicca per gli appassionati (ma mai avvistato fuori dalla Cina).

Gundam x OPPO Reno Ace

Se il secondo capitolo della serie Ace ha ricevuto un'edizione dedicata ad EVA, non sono mancate sorprese nemmeno nel caso del primo modello. L'intramontabile OPPO Reno Ace ha debuttato anche in versione Gundam Edition: la cover posteriore guadagna una finitura metalli con uno stile “robotico”. Inoltre è presente l'acronimo E.F.S.F. (Earth Federation Space Force) e la scritta RX-78G lungo la striscia centrale: il primo indica una delle sezioni militari presenti nell'universo di Mobile Suite Gundam mentre nel secondo caso abbiamo un riferimento ad uno dei mecha più celebri dell'intera serie. Ovviamente ci sono personalizzazioni anche a livello software con un tema pensato per l'occasione, sfondi, icone ed una spettacolare animazione per la ricarica.

Piccola curiosità: con “la fusione“ tra OPPO e OnePlus, la serie Ace è passata alla seconda. Di recente abbiamo assistito al lancio in Cina di OnePlus Ace, rilasciato in versione Global come OnePlus 10R.

Detective Conan x OPPO Reno 6 Pro+

OPPO Reno 6 Pro+ è stato lanciato (in Cina) anche nell'edizione speciale Detective Conan Edition ma la collaborazione non è di certo l'unico aspetto particolare. Il dispositivo adotta una cover posteriore con tecnologia elettrocromica, in grado di colorarsi mostrando le immagini dei protagonisti del celebre anime (in base a messaggi e notifiche). Il meglio della tecnologia al servizio del mondo degli anime: una versione speciale davvero unica, con un tocco di stile. Di certo si tratta di un una soluzione più sobria rispetto ad altri modelli realizzati in collaborazione.

Dragon Ball Z x Realme GT Neo 2

Come non citare il re degli anime in questo elenco? Ovviamente Dragon Ball Z non poteva mancare all'appello: è l'anime che ha accompagnato tantissimi appassionati durante l'infanzia e l'adolescenza, una serie trasversale che ha unito tante generazioni. Realme GT Neo 2 x Dragon Ball è di certo super appariscente ed in possibile da ignorare: la cover posteriore presenta una colorazione arancione dominante, con finiture blu. Il richiamo è quello della tuta da combattimento di Goku, uno degli elementi iconici della serie!

Astro Boy x Redmi Note 11T Pro+

La serie Note 11T è arrivata da noi con un unico smartphone e sotto forma di rebrand (stiamo parlando di POCO X4 GT). In realtà in Cina, la gamma conta due modelli ed una versione speciale dedicata agli utenti più grandicelli e nostalgici. Redmi Note 11T Pro+ x Astro Boy è una variante caratterizzata da una confezione celebrativa ed una back cover univa e davvero splendida, che richiama il robottino di Osamu Tezuka. Lo smartphone è mosso dal Dimensity 8100 (supportato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1), monta un display LCD da 6.6″ Full HD+ con un refresh rate di 144 Hz ed arriva con una super ricarica da ben 120W. Insomma: bello, potente e completo!

Outcast x Nubia Z40 Pro

Un camera phone potente, dallo stile unico e caratterizzato da un display splendido: Nubia Z40 Pro si arricchisce della versione dedicata ad Outcast, con una confezione rinnovata, vari accessori ed alcuni temi con sfondi, icone ed altri cambiamenti. Le specifiche restano le stesse, con lo Snapdragon 8 Gen 1, una tripla camera da 64 + 50 + 8 MP ed un pannello curvo OLED da 6.67″ a 144 Hz. Cambia la cover posteriore, con uno stile più fantascientifico (con inserti arancioni) ma senza eccessi e con un tocco di eleganza.

Ling Cage x Nubia Z40S Pro

Il nuovo Nubia Z40S Pro arriverà in Cina tra pochi giorni: si tratta della versione migliorata del modello Z40. Cambia il design e il display diventa flat, ma guadagna lo Snapdragon 8+ Gen 1 (ultimo processore di punta di Qualcomm). Nonostante manchino ancora alcuni giorni al lancio Nubia ha già confermato la versione speciale dedicata a Ling Cage, anime fantascientifico realizzato in 3D.

Conclusioni

Ovviamente queste sono solo le attuali collaborazioni tra smartphone e anime/manga e di certo non mancheranno delle aggiunte. Ogniqualvolta ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con i nuovi modelli in arrivo. Inoltre vi segnaliamo che prossimamente troveranno spazio (in un altro articolo) anche tutti gli smartphone che vantano collaborazioni legate al mondo dei videogiochi!

