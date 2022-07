Samsung prepara il suo primo pieghevole mid-range

Come ogni settore della tecnologia, anche quello degli smartphone pieghevoli si sta “democratizzando”, grazie anche al lavoro svolto da Samsung. Era il MWC 2019 quando l'azienda sud coreana lanciava il primo criticato Samsung Galaxy Fold, che debuttò al salato prezzo di 2.050€. Prezzo che venne mantenuto anche per il successore, ma a cui si affiancò il più economico Galaxy Z Flip, proposto al prezzo di 1.520€. Un costo comunque fuori dalla portata di molti, ma che nel tempo si è ulteriormente abbassato. Lo dimostra Samsung Galaxy Z Flip 3, con l'ultima edizione del flip phone che oggi è acquistabile nei negozi italiani a circa 600€.

Il futuro degli smartphone pieghevoli Samsung sarà ancora più economico

Nel mentre realtà come Xiaomi, OPPO, vivo e Honor faticano a imporsi nel mondo degli smartphone pieghevoli fuori dalla Cina, Samsung ha praticamente il monopolio del mercato globale. Questo grazie sia alla diffusione dei suoi pieghevoli, disponibili un po' ovunque, sia per i prezzi che si stanno rapidamente abbassando. Non a caso, si vocifera che Samsung stia preparando quello che potremmo definire il suo primo smartphone pieghevole di fascia media.

Lo riportano fonti sud coreane: la divisione Mobile Experience di Samsung ha da poco dato via al progetto di pianificazione e sviluppo di smartphone pieghevoli più economici. L'obiettivo sarebbe quello di creare un pieghevole Galaxy A, serie rinomata per essere quella di maggior successo commerciale per Samsung proprio in virtù dei prezzi più accessibili. E per farlo, Samsung vorrebbe creare un pieghevole essenziale, privo di quelle feature premium tipiche dei modelli visti finora.

Il risultato dovrebbe essere un foldable a meno di 100 milioni di won, che da noi sarebbero circa 700/750€. Tuttavia, non aspettatevi di vederlo a breve, perché secondo questi fonti il periodo scelto sarebbe il 2024/2025, nell'attesa che le tecnologie in atto diventino ancora più economiche da produrre e implementare.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il