Redmi K50i confermato: esiste e ha una data di presentazione Global

Non solo il modello K50 Ultra, ma sembra che la costola di Xiaomi abbia in serbo anche altre novità per gli appassionati del brand. È in dirittura d'arrivo anche un'altra aggiunta alla famiglia ossia Redmi K50i 5G (forse accompagnato da K50i Pro): qui trovate tutte le conferme e le indiscrezioni su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato Global!

Redmi K50i e K50i Pro: che cosa sappiamo finora

Design e display

Al momento l'azienda ha confermato solo l'esistenza di Redmi K50i 5G e non sappiamo se sarò effettivamente lanciato insieme ad un modello K50i Pro sono più un'ombra che un qualcosa di tangibile. Comunque una cosa è certa: il prossimo Redmi per l'India (si tratta di un terminale Global dedicato a questo paese) è uno smartphone che conosciamo già bene dato che è arrivato da noi come POCO X4 GT 5G. In entrambi i casi si tratta di rebrand, ossia di rifacimenti di Redmi Note 11T Pro (lanciati in Cina). Quindi Redmi K50i 5G sarebbe il rebrand del già citato Note 11T Pro oppure del Note 11T Pro+ (differiscono solo nella batteria e nella ricarica).

Volendo prendere per buona quest'ipotesi, avremo un display top anche se LCD (con tanto di valutazione A+ di DisplayMate e supporto al DC Dimming). Si tratta di un'unità IPS da 6.6″ Full HD+ (2460 x 1080 pixel) con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 270 Hz.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Sempre volendo prendere per buono il collegamento tra Redmi K50i 5G con i modelli Note 11T Pro e Note 11T Pro+, possiamo avere una panoramica delle possibili specifiche tecniche. Il chipset sarà quindi una soluzione Dimensity 8100 con RAM LPDDR5, storage UFS 3.1 e raffreddamento al liquido con camera di vapore per tenere sotto controllo le temperature. Non mancheranno l'NFC 3.0, il GPS, il Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.

Per la batteria dovremmo avere un'unità da 5.080 mAh con ricarica da 67W oppure una da 4.400 mAh a 120W, in base a se avremo un rebrand di Note 11T Pro o Pro+. Per la fotocamera si parlerebbe invece di un triplo modulo da 64 + 8 +2 MP con un sensore principale Samsung GW1, grandangolo e macro. Si vocifera di un sensore principale da 108 MP: non sappiamo se sarà destinato ad un'eventuale modello K50i Pro, se invece il rebrand cinese sarà unico ma con una fotocamera migliore rispetto alla controparte cinese oppure se quest'ultima informazione è fake. Lo scopriremo di certo con le prossime indiscrezioni!

Redmi K50i 5G – Prezzo e uscita

Il “nuovo” Redmi K50i 5G ha una data di presentazione: l'uscita è fissata per il prossimo 20 luglio 2022. Non sappiamo se il dispositivo sarà solo o accompagnato da una versione Pro. Inoltre, per il momento non ci sono dettagli sul prezzo: i media puntano su una cifra di partenza intorno alle 25.000 rupie indiane (ossia circa 307€ al cambio) ma ovviamente si tratta di un'ipotesi in cerca di conferma.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il