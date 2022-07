Redmi 10C si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

Non solo serie Note: l'aggiornamento alla MIUI 13 basata su Android 12 sta arrivando ai possessori di Redmi 10C. Per quanto non porti con sé le nomenclatura “11”, anche questo modello è stato lanciato nei primi mesi del 2022. Di conseguenza, parte della community ha lamentato la scelta di Xiaomi di portarlo sugli scaffali ancora con Android 11 anziché optare per la versione più recente dell'OS di Google.

È tempo dell'aggiornamento a MIUI 13 e Android 12 per il “piccolo” Redmi 10C

Mettendo da parte le lamentele, Redmi 10C si sta aggiornando alla build V13.0.2.0.SGEMIXM, cioè la MIUI 13 Global basata su Android 12. Potrebbe volerci ancora del tempo prima che parte il rilascio della ROM EEA, cioè quella europea, ma chi avesse la ROM Global può già scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi 10C

