Realme Buds T100 avranno una novità non da poco

Con l'arrivo sul mercato delle Buds Air 3 e delle Buds Air 3 Neo, pensavamo che per il 2022 Realme avesse chiuso, ma le prossime Buds T100 pare cambino i piani. Le nuove cuffie TWS infatti porteranno novità interessanti lato connettività ma anche delle ottime specifiche: manterranno però un ottimo prezzo?

Realme Buds T100: c'è anche il design dal vivo, ma occhio ai fake

Design e caratteristiche

Come si presentano dunque le nuove cuffie Realme? A dire il vero, ci sarebbero già delle immagini live delle Buds T100, ma sono totalmente lontane dagli standard proposti dal brand ad oggi.

Avrebbero un quasi anacronistico design a ovetto, con luce per la connettività sul bordo e soprattutto un case molto grande con percentuale di ricarica visualizzata. Quindi, è molto probabile possano essere fake e bisognerà attendere il design ufficiale. Tra l'altro, il form factor vero e proprio potrebbe arrivare da una certificazione, che ci mostra l'alloggio di ricarica della custodia ed è effettivamente diversa.

Passando però a quelle che sono le specifiche tecniche, da altre certificazioni apprendiamo che saranno i primi accessori Realme con Bluetooth 5.3. A questo, andiamo ad abbinare una batteria del case da 400 mAh, mentre abbiamo un modulo da 40 mAh per auricolare. Insomma, gli elementi perché siano un modello interessante, ci sono tutti.

Realme Buds T100 – Prezzo e disponibilità

Quando arrivano le nuove cuffie Realme? Il dubbio è abbastanza ampio, perché se ci rifacessimo alle immagini live, sembrano davvero pronte da un momento all'altro, ma considerando che potrebbero essere prodotti fake, possiamo aspettarcele quanto meno per inizio agosto 2022, visto che non sono previste per il 26 luglio 2022.

