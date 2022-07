Realme Buds Air 3 con ANC possono essere vostri a meno di 40€, con questo Coupon

Cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, impermeabilità, doppio microfono con tecnologia di riduzione del rumore e un'esperienza che può essere personalizzata nei più minimi dettagli grazie all'apposita app. Le Realme Buds Air 3 sono tra i migliori auricolari Bluetooth con ANC, ora disponibili ad un prezzo ancora più conveniente grazie al nostro codice sconto esclusivo da utilizzare sullo store Hekka.

Realme Buds Air 3 con ANC, transparency mode e molto altro

Realme Buds Air 3 sono i primi auricolari con cancellazione attiva del rumore certificata TUV Rheinland. Questa tecnologia può ridurre i rumori di sottofondo fino a 42 dB, per cui sarà possibile continuare ad ascoltare la propria musica preferita anche in ambienti affollati e molto rumorosi senza essere infastiditi.

Oltre ciò, questi auricolari supportano anche la modalità trasparenza, utile quando si vuole dialogare con le persone attorno a sé senza però rinunciare alla musica, permettendo di ascoltare le voci senza dover rimuovere gli auricolari. Non solo ottima esperienza audio: le Realme Buds Air 3 garantiscono anche una eccellente esperienza voce grazie al doppio microfono con tecnologia di cancellazione del rumore integrata. In questo modo, sarà possibile farsi sentire chiaramente in fase di chiamata, anche quando si è in ambienti molto rumorosi.

Le Realme Buds Air 3 sono poi dotate di una batteria da 546 mAh che offrono fino a trenta ore di riproduzione musicale e supportano la ricarica rapida. Con appena dieci minuti di ricarica, infatti, si ottengono fino a 150 minuti di riproduzione (ricordate che l'autonomia dipende anche dall'attivazione o meno dell'ANC).

Infine, questi auricolari supportano i controlli touch, sono certificati IPX5 e offrono una esperienza utente personalizzata grazie all'app Realme Link. Tutto questo potrete ottenerlo ad un prezzo inferiore ai 40€ grazie al nostro codice sconto esclusivo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il