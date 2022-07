Tutti gli OPPO Reno in sconto di 50€, ma solo per 24 ore!

Una delle serie più apprezzate nel mercato smartphone è sicuramente la gamma OPPO Reno, specie se questa è in offerta. Infatti, lo store ufficiale del brand ha lanciato la Reno Flash Sale, che vi porta uno sconto di 50€ su tutti gli smartphone della serie grazie ad un Coupon, ma solo per 24 ore!

OPPO Reno Flash Sale: tutti i modelli della serie in offerta

Quali sono dunque i modelli di OPPO Reno in super sconto lampo? Il brand ha deciso di mettere in offerta tutti gli esponenti attualmente presenti per il nostro mercato e sull'OPPO Store. Dunque, troverete sicuramente il nuovissimo OPPO Reno 8 Lite, con il suo display AMOLED, lo Snapdragon 695 e ricarica 33W, senza dimenticare il sensore principale da 64 MP. Per saperne di più, vi lasciamo anche la recensione completa.

Se invece volete un prodotto più elegante, con la particolarità dei LED intorno ai sensori, non potete non guardare ad OPPO Reno 7, con la sua finitura in similpelle e tutte le qualità di uno smartphone che vale più di ciò che sembra, specie nella selfie camera dove abbiamo il sensore top gamma Sony IMX709 da 32 MP, proprio come la serie Find X5. Anche di questo potete consultarne la recensione.

Infine, per chi cerca una serie dalle prestazioni più alte, non può non guardare alla gamma OPPO Reno 6 e 6 Pro, che con chipset di alta qualità come Dimensity 900 e Snapdragon 870, garantiscono performance e multimedialità di grande spessore, come la fotocamera da 50 MP Sony IMX766 presente sul modello Pro, oppure la ricarica a 65W per averli sempre pronti all'uso. Anche di questi due modelli potete consultare la recensione in questo articolo e anche qui.

La promozione Reno Flash Sale sarà dunque attiva dalle ore 18:00 di oggi, 4 luglio 2022 e terminerà esattamente 24 ore dopo, cioè alle 18:00 del 5 luglio 2022. Ma come possiamo usufruire dello sconto? Come detto, si avrà diritto all'offerta applicando il Coupon che trovate nel box in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

