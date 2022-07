OPPO: ecco i modelli aggiornati a ColorOS 12 e Android 12

Con la presentazione ufficiale di Android 12 da parte di Google, tutti i vari produttori hanno iniziato a testarlo, fra cui anche OPPO sotto forma di ColorOS 12. Assieme a Xiaomi, OnePlus, vivo ed altre realtà, OPPO lavora a stretto contatto con gli sviluppatori Google per migliorare l'esperienza software dei propri smartphone. Al Google I/O 2021 è stata presentata la nuova versione di Android e l'azienda ha ufficializzato il lancio della primissima Developer Preview a bordo di OPPO Find X3 Pro. E dopo l'annuncio ufficiale, vediamo quali saranno gli smartphone che riceveranno l'aggiornamento.

Ultimo aggiornamento: luglio 2022

OPPO annuncia la ColorOS 12: ecco quali saranno le novità con Android 12

Trovate tutte le novità introdotte da OPPO con la ColorOS 12 nell'articolo dedicato. Riassumendo le modifiche principali, il team ColorOS ha aggiornato il linguaggio estetico, rivedendo alcune componenti estetiche della UI. Sono state migliorate le animazioni, così come il motore AI che ne guida le prestazioni, a vantaggio della fluidità e dell'impatto sulle risorse a disposizione. Fra le nuove features troviamo migliorie per FlexDrop, Smart SideBar 2.0, PC Connect per il mirroring su PC, connessione con le automobili ed altro ancora. OPPO ha anche introdotto le sue Omoji, gli avatar personalizzati da usare per foto e videochiamate.

Uno dei punti cardine di Android 12, e quindi della ColorOS 12, è il comparto che lega sicurezza e privacy. Un argomento sempre molto caro ad OPPO, che già nelle attuali versioni della ColorOS utilizza varie feature per proteggere i propri utenti. Nella nuova versione di Android vedremo nuove implementazioni, come per esempio la possibilità di sfruttare una posizione GPS approssimata. Una funzione utile per restituire una geolocalizzazione “camuffata” sotto forma di zona generica a tutte quelle app che crediamo non necessitino di sapere la nostra posizione esatta. Altra novità importante sarà l'indicatore per microfono e fotocamera che aiuterà a sapere quando un'app li sta utilizzando. Inoltre, gli utenti potranno sapere istantaneamente se un'app sta avendo accesso a microfono, fotocamera e posizione GPS.

Modelli compatibili e data d'uscita

Con l'annuncio della ColorOS 12, OPPO ha pubblicato anche la roadmap che porterà il major update sugli smartphone compatibili. Ecco la lista completa, anche se vi ricordiamo che potrebbe modificarsi nel corso del tempo (nel caso, aggiorneremo). Inoltre, ci teniamo a far presente che se per un modello è indicato che la ColorOS 12 è stata “Rilasciata“, questo non significa che lo sia ovunque. OPPO è solita rilasciare i major update prima in Asia e poi nel resto del mondo, pertanto potrebbero passare settimane se non mesi fra il rilascio asiatico e quello Global.

OPPO

Modello Beta Stabile Stabile Italia OPPO Find X3 – ✔️ ❌ OPPO Find X3 Pro – ✔️ ✔️ OPPO Find X3 Pro Mars Explorer Edition ✔️ – ❌ OPPO Find X3 Pro Photographer Edition – ✔️ ❌ OPPO Find X3 Neo – ✔️ ✔️ OPPO Find X3 Lite – ✔️ ✔️ OPPO Find X2 – ✔️ ✔️ OPPO Find X2 Neo – ✔️ ✔️ OPPO Find X2 Lite – ✔️ ✔️ OPPO Find X2 Pro – ✔️ ✔️ OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition – ✔️ – OPPO Find X2 League of Legends Edition – ✔️ ❌ OPPO Reno 6 5G – ✔️ ✔️ OPPO Reno 6 Pro 5G – ✔️ ✔️ OPPO Reno 6 Pro 5G Diwali Edition – ✔️ ❌ OPPO Reno 6 Pro+ 5G – ✔️ ❌ OPPO Reno 6 Pro+ Detective Conad Edition – ✔️ ❌ OPPO Reno 6Z – ✔️ ❌ OPPO Reno 5 – ✔️ ❌ OPPO Reno 5 5G – ✔️ ❌ OPPO Reno 5 Pro 5G – ✔️ ❌ OPPO Reno 5 Pro+ 5G – ✔️ ❌ OPPO Reno 5 Pro+ Artist Edition – ✔️ ❌ OPPO Reno 5 Lite – ✔️ ❌ OPPO Reno 5Z 5G – ✔️ ❌ OPPO Reno 5K 5G – ✔️ ❌ OPPO Reno 5F – ✔️ ❌ OPPO Reno 4 – ✔️ ❌ OPPO Reno 4 Pro – ✔️ ❌ OPPO Reno 4 5G – ✔️ ✔️ OPPO Reno 4 Pro 5G – ✔️ ✔️ OPPO Reno 4 Pro 5G Summer Edition – ✔️ ❌ OPPO Reno 4 Pro 5G Artist Edition – ✔️ ❌ OPPO Reno 4 Lite – ✔️ ❌ OPPO Reno 4Z – ✔️ ✔️ OPPO Reno 4 SE 5G – ✔️ ❌ OPPO Reno 4F – ✔️ ❌ OPPO Reno 3 – ✔️ ❌ OPPO Reno 3 5G – ✔️ ❌ OPPO Reno 3 Pro – ✔️ ❌ OPPO Reno 3 Pro 5G – ✔️ ❌ OPPO Reno 3 Pro 5G Classic Blue Edition – ✔️ ❌ OPPO Reno 3 Vitality – ✔️ ❌ OPPO Ace 2 – ✔️ ❌ OPPO Ace 2 EVA Edition – ✔️ ❌ OPPO Reno Ace ✔️ ✔️ ❌ OPPO Reno Ace Gundam Edition ✔️ ✔️ ❌ OPPO Reno 10x Zoom ✔️ ✔️ – OPPO Reno FC Barcelona Edition ✔️ ✔️ ❌ OPPO K10 – ✔️ ❌ OPPO K9 5G – ✔️ ❌ OPPO K9 Pro 5G – ✔️ ❌ OPPO K9s ✔️ ✔️ ❌ OPPO K9x 5G ✔️ ✔️ ❌ OPPO K7 – ✔️ ❌ OPPO K7x – ✔️ ❌ OPPO A96 – ✔️ – OPPO A96 5G ✔️ 22 luglio ❌ OPPO A95 – ✔️ ❌ OPPO A95 5G – ✔️ ❌ OPPO A94 – ✔️ ✔️ OPPO A93 5G – ✔️ ❌ OPPO A93s 5G ✔️ – ❌ OPPO A92s 5G ✔️ – ❌ OPPO A76 ✔️ ✔️ – OPPO A74 – ✔️ – OPPO A74 5G – ✔️ ✔️ OPPO A73 – ✔️ ❌ OPPO A73 5G – ✔️ ✔️ OPPO A72 5G – ✔️ ❌ OPPO A56 5G ✔️ – ❌ OPPO A55 5G – ✔️ ❌ OPPO A54 5G – – ✔️ OPPO A53 – ✔️ – OPPO A53 5G – ✔️ ❌ OPPO A53s 5G – ✔️ ❌ OPPO A36 ✔️ ✔️ ❌ OPPO A16 – 23 luglio ❌ OPPO F19 – ✔️ ❌ OPPO F19 Pro – ✔️ ❌ OPPO F19 Pro+ – ✔️ ❌ OPPO F19s – ✔️ ❌ OPPO F17 – ✔️ ❌ OPPO F17 Pro – ✔️ ❌

OnePlus

Modello Beta Stabile OnePlus 9 – ✔️ OnePlus 9 Pro – ✔️ OnePlus 9R – ✔️ OnePlus 9RT ✔️ – OnePlus 8 – ✔️ OnePlus 8 Pro – ✔️ OnePlus 8T – ✔️ OnePlus 7 ✔️ – OnePlus 7 Pro ✔️ – OnePlus 7T ✔️ – OnePlus 7T Pro ✔️ –

