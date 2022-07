OnePlus lancia Y1S Pro 50″, la nuova Smart TV dalle caratteristiche top e prezzo contenuto

OnePlus amplia la sua gamma di Smart TV della serie Y con Y1S Pro, un nuovo televisore UHD 4K da 50″ che si posiziona nella fascia media del mercato, nonché fratello maggiore del modello da 43″ lanciato nel mese di aprile.

OnePlus Y1S Pro 50″ conserva la qualità e la convenienza del fratello minore, ma è più grande

OnePlus ha appena lanciato in India Y1S Pro da 50″, una variante più grande del televisore Smart che ha debuttato ad aprile di quest'anno. A cambiare, infatti, non sono altro che le dimensioni del dispositivo, che continua invece a mantenere le stesse tecnologie implementate su OnePlus Y1S Pro da 43″.

Questa smart TV è dunque dotata di un grande schermo da 50″ con risoluzione 4K in grado di produrre 1 miliardo di colori e funzione di Auto Low Latency Mode che lo rende più adatto per giocare. OnePlus Y1S Pro 50″ offre poi Gamma Engine per l'ottimizzazione dei contenuti e della qualità del display, e il supporto a funzionalità MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), HDR10, HDR10+ e HLG.

Il televisore è poi alimentato da un processore a 64 bit supportato da 2 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione interna utile per scaricare applicazioni e giochi, essendo un Android TV (a bordo troviamo il sistema operativo Android TV 10 OS con OxygenPlay 2.0) e offrendo pieno accesso a Google Play Store, Play Services, Chromecast e Google Assistant.

Infine, OnePlus Y1S Pro 50″ è dotata di altoparlanti da 24 W con supporto Dolby Audio e di un pratico gestore di memoria intelligente che può liberare spazio eliminando app inutilizzate e dati non necessari. Tra le altre caratteristiche troviamo 2 USB, 3 HDMI 2.1, una porta Ethernet, un ingresso ottico, un ingresso AV, supporto per il DVB-T2, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0.

OnePlus Y1S Pro 50″ sarà disponibile in India a partire dal prossimo 7 luglio al prezzo di 32.999 rupie, ovvero circa 400€ al cambio.

