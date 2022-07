OnePlus svela Nord Buds CE: cuffie TWS super low cost in arrivo

Con tutto l'hype mirato al OnePlus 10T, sebbene in sordina, il brand ha in programma un altro lancio, stavolta di cuffie TWS ultra-low cost, cioè le Nord Buds CE. Il nuovo modello si presenterà come alternativa budget alle già presenti Nord Buds, puntando tutto sul rapporto qualità/prezzo.

OnePlus Nord Buds CE: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Cosa sappiamo sul design delle OnePlus Nord Buds CE? Il brand ci mostra uno scorcio del design e ci presenta delle cuffie TWS semi-in ear, quindi senza gommini e dunque senza cancellazione del rumore. Per il case, il disegno lascia intendere che sarà abbastanza compatto. Immaginiamo, tra l'altro, possano essere molto simili alle prime OnePlus Buds arrivate ormai due anni fa.

Considerando il form factor, avremo sicuramente dei driver abbastanza ampi, con tutte le ottimizzazioni del caso. Ci aspettiamo anche una batteria più o meno capiente, oltre a varie certificazioni per il sudore e gli spruzzi d'acqua. Non mancherà poi l'applicazione dedicata per gestire le cuffie dallo smartphone.

OnePlus Nord Buds CE – Prezzo e data di uscita

OnePlus Nord Buds CE is coming on 1st August to continue the legacy of amazing sound quality and great designs. — OnePlus India (@OnePlus_IN) July 22, 2022

Purtroppo OnePlus non ha dato indicazioni per la data di uscita delle cuffie, che debutteranno in India, ma immaginiamo possano arrivare anch'esse il 2 agosto 2022. Per il prezzo, il brand ha indicato un range sul proprio sito che in dica 2×99 rupie, che ipoteticamente potrebbero essere al cambio circa 31€ (2.499 rupie) oppure 27€ circa (2.199 rupie). Non sappiamo se il brand le porterà anche da noi in Europa, ma non fanno mai male buone cuffie a prezzo basso. Se volete conoscere invece come suonano le Nord Buds principali, vi lasciamo la loro recensione.

