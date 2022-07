OnePlus Bullets Z tornano in sconto: gli auricolari sportivi che non rinunciano alla qualità!

Voglia di un paio di auricolari wireless nuovi di zecca? Una soluzione resistente, utile sia per lo sport che per guardare video e ascoltare musica in qualsiasi occasione? Allora le OnePlus Bullets Wireless Z sono gli auricolari che fanno al caso vostro, specialmente se in offerta con coupon e spedizione gratis!

OnePlus Bullets Wireless Z (Bass Edition): gli auriucolari wireless con archetto sono in sconto su Hekka

Se cercate un paio di auricolari wireless per lo sport, da maltrattare a più non posso e disponibili ad un prezzo interessante… avete trovato pane per i vostri denti! Le OnePlus Bullets Wireless Z (Bass Edition) arrivano con un design ampiamente collaudato, fino a 20 ore di autonomia, una super ricarica rapida (10 ore di musica in soli 10 minuti), modalità a bassa latenza, una pratica pulsantiera per i controlli, Bluetooth 5.0 e la modalità Cambio Rapido. Insomma, se cercate una soluzione completa ma non volete spendere una fortuna, eccovi serviti!

Gli auricolari OnePlus Bullets Wireless Z, dedicati sia a che non sopporta le soluzioni TWS e sia agli utenti più sportivi, scendono ad un prezzo super con il nostro coupon esclusivo. L'offerta arriva dallo store Hekka, con spedizione gratis! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

