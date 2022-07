Non rinunciate al piacere della musica con le OnePlus Bullets 2T, ora a soli 21€

Pratiche, comode e di qualità. Le OnePlus Bullets 2T sono un'ottima soluzione per chi è alla ricerca di un paio di auricolari cablati da collegare ai propri dispositivi dotati di USB di tipo C. Con il nostro codice sconto esclusivo, il prezzo degli auricolari diventa ancora più conveniente su HEKKA.

OnePlus Bullets 2T ancora più convenienti con il nostro coupon esclusivo

Le OnePlus Bullets 2T sono degli auricolari cablati dal design classico e minimalista che possono collegarsi allo smartphone mediante USB di tipo C. Nonostante il prezzo molto contenuto, questi auricolari garantiscono un suono accurato e di qualità, per un'esperienza audio intensa e coinvolgente.

I cavi anti-groviglio sono realizzati in fibra robusta, offrendo comodità e resistenza, mentre il DAC Audio integrato restituisce un ascolto di qualità superiore. Questi auricolari sono poi dotati di tecnologia di riduzione del rumore in chiamata e di una pratica pulsantiera per avviare/mettere in pausa la riproduzione musicale o rispondere alle telefonate.

Anche l'esperienza voce è ottima con le OnePlus Bullets 2T, essendo dotate di tecnologia di riduzione del segnale MIC dai canali che assicura una voce sempre chiara e cristallina.

Grazie al nostro codice sconto esclusivo, potrete acquistare questi auricolari ad un prezzo ancora più conveniente! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

