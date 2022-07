OnePlus 7 e 7T: ecco quando arriverà Android 12

Nonostante i rallentamenti e i ritardi, la OxygenOS 12 sta per portare le sue novità e Android 12 anche su OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Attualmente, in occidente il major update di OnePlus è partito sia sulla serie 9 che su quella 8 e 8T, pertanto mancano soltanto quelle 7 e 7T all'appello dei top di gamma. Sappiamo che le precedenti serie 6 e 6T non riceveranno più aggiornamenti, anche perché parliamo di smartphone risalenti al 2018. E sulla base di quella che è la sua politica degli updates, possiamo ipotizzare che questo sarà l'ultimo per i succitati smartphone.

Aggiornamento 04/07: OnePlus ci dà nuovi dettagli sulle date per Android 12 sulle serie OnePlus 7 e 7T. Trovate tutte le info a fine articolo.

Ecco quando arriverà l'aggiornamento OxygenOS 12 con Android 12 per OnePlus 7 e 7T

Insomma, quando arriverà la OxygenOS 12 su OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, portando con sé Android 12? Attualmente non c'è ancora una data ufficiale, ma a farci capire di più ci pensa la “mamma” OPPO, di cui ricordiamo OnePlus è diventato sostanzialmente un sub-brand. Con l'annuncio odierno, abbiamo quello che sarà il periodo ufficiale in cui partirà il rilascio dell'aggiornamento.

Come riferito da OPPO e conseguentemente da OnePlus, a partire da maggio avrà inizio il roll-out graduale per la ColorOS 12 con Android 12 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Ricordiamo che in Cina la OxygenOS è sostituita dalla ColorOS, pertanto qua da noi lo stesso aggiornamento arriverà ma sotto forma di OxygenOS 12. Di conseguenza, il major update della OxygenOS per serie 7 e 7T non arriverà prima del mese di maggio. Non appena avremo notizie più concrete, non tarderemo a farvele avere.

Abbiamo una nuova data | Aggiornamento 31/05

Se inizialmente si parlava di maggio come mese X per il roll-out, stavolta OPPO ci dà una data precisa. Dal 23 giugno partirà ufficialmente l'aggiornamento ColorOS 12 con Android 12 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Tuttavia, quella data riguarda l'aggiornamento ColorOS 12 Beta, pertanto ci vorrà ancora tempo prima che venga rilasciato pubblicamente e sotto forma di OxygenOS 12.

Parte il roll-out Beta | Aggiornamento 01/07

Con qualche giorno di ritardo, è ufficialmente partito il roll-out dell'aggiornamento OxygenOS 12 Beta per la serie OnePlus 7 e 7T. Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

Ecco quando arriverà l'aggiornamento stabile | Aggiornamento 04/07

Finora abbiamo parlato di aggiornamenti Beta, ma adesso c'è una data ufficiale per l'aggiornamento stabile della OxygenOS 12 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Lo comunica OPPO, facendoci sapere che durante il mese di agosto sarà rilasciato l'aggiornamento; tuttavia, parlando dell'update cinese (ColorOS 12) potrebbe volerci qualche giorno/settimana in più per la controparte occidentale.

