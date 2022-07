Il prossimo OnePlus potrebbe avere una RAM esagerata, da gaming phone!

Il lancio del prossimo top di gamma di OnePlus sarebbe previsto entro la fine del mese di luglio. Ci si aspetta tanto dal futuro OnePlus 10T: in fondo si parla del primo modello della casa cinese equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1 e ovviamente siamo curiosi di scoprirne tutti i segreti. Un nuovo leak apre una porta per quanto riguarda il quantitativo di RAM che troveremo a bordo. Si tratta di un taglio colossale, che va a rivaleggiare con i più blasonati smartphone da gaming!

OnePlus 10T sta arrivando e avrà dalla sua un quantitativo spropositato di RAM

Il prossimo OnePlus 10T potrebbe essere il suo primo top di gamma da 16 GB di RAM: lo rivela in un leak il noto insider cinese DigitalChatStation. Quest'ultimo “conferma” anche la presenza di un display da 6.7″ Full HD+ a 120 Hz e dell'ultimo chipset high-end di Qualcomm. Oltre a ciò, dovremmo avere memorie fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di storage UFS 3.1. La variante top di cui parla l'insider potrebbe essere quella apparsa su Antutu nei giorni scorsi, caratterizzata da un punteggio strepitoso.

Per quanto riguarda l'uscita, OnePlus 10T dovrebbe debuttare verso fine luglio (in India): ancora non sappiamo se e quando arriverà anche alle nostre latitudini. Nel frattempo, se volete saperne di più date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al flagship.

