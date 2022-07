Nubia Z40S Pro sarà il prossimo Camera Phone al top: svelata la data d’uscita

Dopo la prima immagine dedicata al prossimo terminale della compagnia cinese finalmente veniamo a conoscenza di qualche dettaglio in più. Nubia Z40S Pro ha una data di presentazione ufficiale: oltre a confermare l'uscita l'azienda ha svelato anche alcuni dettagli sul comparto fotografico.

Nubia Z40S Pro: ufficiale la data di presentazione

In base a quanto trapelato in precedenza, il nuovo modello del brand dovrebbe avere un look elegante (con cornici decisamente ridotte ed un pannello flat), ma punterà anche sulla potenza. Il nuovo Nubia Z40S Pro dovrebbe essere il primo modello della compagnia equipaggiato con l'ultimo Snapdragon 8+ Gen 1 (nel momento in cui scriviamo Nubia non si è ancora sbottonata al riguardo). Per quanto riguarda il comparto fotografico, il terminale avrà un sensore principale con un obiettivo dotato di lunghezza focale da 35 mm (come il modello Z40 Pro); inoltre ci saranno un modulo ultra-wide da 50 mm ed un teleobiettivo a periscopio (ben visibile nell'immagine teaser che trovate in alto).

Il resto delle specifiche tecniche di Nubia Z40S Pro non è stato ancora svelato mentre per quanto riguarda l'uscita la data di presentazione è fissata per il 20 luglio.

Se volete saperne di più sull'attuale top di gamma Nubia Z40 Pro, date un'occhiata alla nostra recensione dedicata al flagship!

