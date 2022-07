Nothing Phone (1) riceve il primo aggiornamento, con un’aggiunta gradita: ecco le novità

Dell'hype phone del momento se ne sono dette di tutti i tipi: il suo design e l'originalità che lo contraddistingue sono stati elogiati ma non sono mancati problemi a molteplici unità. Ora Nothing Phone (1) sta ricevendo il suo primo aggiornamento software, che porta con sé varie migliorie e novità, insieme ai soliti bug fix.

Nothing Phone (1): tutte le novità del primo aggiornamento software

Per quanto riguarda le problematiche di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi (display verde, condensa della fotocamera, dead pixel e così via) ovviamente si parla di difetti hardware, che non possono essere corretti tramite software. Il primo aggiornamento dedicato a Nothing Phone (1) corregge vari bug di sistema e introduce alcune novità e miglioramenti. In merito alle nuove aggiunte è stato aggiunto il supporto per l'HDR10+; abbiamo poi vari miglioramenti per l'UI dell'app Fotocamera, per la registrazione delle impronte e per lo sblocco del terminale.

Le ottimizzazioni riguardano anche la batteria e le performance della fotocamera, precisamente per l'HDR, la modalità ritratto e quella notturna. L'azienda ha migliorato anche l'interfaccia dedicata alle luci LED Glyph (sarebbero i moduli luminosi presenti sul retro).

L'aggiornamento per Nothing Phone (1) è attualmente in fase di rilascio incrementale ed arriva tramite OTA con un peso di circa 94 MB. Avete già ricevuto il primo update? Ma sopratutto – la domanda più importante – come vi state trovando con il nuovo hype phone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Se invece volete scoprire tutto sul nuovo arrivato, eccovi un pratico confronto tra i vari modelli della stessa fascia. Per chi invece vuole mettere le mani sul primo smartphone di Nothing, ecco dove comprare Phone (1)!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il