Netflix avrà la pubblicità: annunciata una partnership con Microsoft per un nuovo piano economico

È già un bel po' di tempo che si parla di un nuovo piano Netflix più economico perché supportato dalla pubblicità. Un piano che dovrebbe offrire accesso a tutti i contenuti della piattaforma e dove lo streaming verrebbe di tanto in tanto interrotto per fare spazio agli annunci pubblicitari, così come annunciato dalla stessa Netflix. Ora, la società di Reed Hastings compie i primi passi in quella direzione, annunciando una collaborazione con Microsoft.

Netflix collabora con Microsoft per lanciare il nuovo piano supportato da pubblicità

La notizia del nuovo piano di abbonamento supportato dalla pubblicità è emersa poco dopo che Netflix parlasse di un calo degli abbonati registratosi nell'ultimo trimestre per la prima volta in dieci anni.

Ora… certo, siamo ancora all'inizio, ma Netflix ha iniziato a compiere i primi passi che lo porteranno a rilasciare un nuovo piano di abbonamento più economico supportato dagli annunci pubblicitari, offrendo ai propri consumatori la possibilità di risparmiare maggiormente rinunciando, però, ad uno streaming liscio e senza interruzioni.

E così, con un comunicato pubblicato sul suo Blog, il colosso dello streaming ha annunciato che collaborerà con Microsoft per realizzare questo nuovo piano di abbonamento e che la società di Redmond è stata scelta come partner di vendita e di tecnologia pubblicitaria globale. Sarà dunque Microsoft a fornire tutte le tecnologie e gli strumenti necessari per consentire uno streaming supportato dagli annunci pubblicitari.

“Microsoft ha la comprovata capacità di supportare tutte le nostre esigenze pubblicitarie mentre collaboriamo per creare una nuova offerta supportata dalla pubblicità. Ancora più importante, Microsoft ha offerto la flessibilità di innovare nel tempo sia dal punto di vista tecnologico che di vendita, oltre a solide protezioni della privacy per i nostri membri”, dichiara a tal proposito Greg Peters, Chief Operating Officer e Chief Product Officer di Netflix.

“Siamo entusiasti di essere stati nominati partner di vendita e di tecnologia pubblicitaria di Netflix per contribuire a potenziare il suo primo piano supportato dalla pubblicità. Al momento del lancio, i consumatori avranno più opzioni per accedere ai contenuti Netflix. Gli esperti di marketing che si rivolgeranno a Microsoft per le loro campagne pubblicitarie avranno accesso al pubblico di Netflix e all'inventario premium della TV streaming”, commenta Mikhail Parakhin, President Web Experiences di Microsoft.

