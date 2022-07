Moto Edge 30 Ultra: il flagship da 200 MP avrà un prezzo sorprendente

Motorola sta provando, in tutti i modi, a tornare un brand di riferimento per la telefonia ed il futuro flagship Moto Frontier, che sul mercato sarà Moto Edge 30 Ultra, ne è l'esempio lampante. Lo smartphone in questione, tramite le voci intercorse nei mesi, si dimostra molto capace in termini di specifiche tecniche, ma riuscirà a proporsi con un prezzo inquadrato e soprattutto, quale sarà la data di uscita?

Aggiornamento 12/07: nuove informazioni ci rivelano quello che sarebbe il prezzo di lancio per Moto Edge 30 Ultra. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Moto Edge 30 Ultra (Motorola Frontier): tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

Moto X30 Pro o Moto Edge 30 Ultra? Prima di conoscere il design, bisogna far chiarezza sul nome, che cambierà in base all'area geografica: X30 Pro per la Cina, Edge 30 Ultra per l'occidente.

Fatta questa premessa, a oggi non abbiamo ancora conferme ufficiali per il design, ma secondo i render circolati in rete dovremmo avere un display da 6,67″ AMOLED Full HD+ con refresh rate a 144 Hz. Motorola avrebbe optato per un pannello curvo, le cui forme sarebbero riprese anche dalla parte posteriore della scocca.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Dopo la parte esterna, a rendere estremamente interessante Moto Edge 30 Ultra sarebbe ciò che riguarda le specifiche tecniche interne, visto che abbiamo caratteristiche di prim'ordine. Si parte con lo Snapdragon 8+ Gen 1, ultima soluzione di punta di Qualcomm a 4 nm TSMC, con CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,7 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 730. mentre non conosciamo ancora gli eventuali tagli di memoria. Una configurazione che gli permetterebbe di raggiungere un punteggio Antutu da record pari a 1.114.761 punti.

Il modulo batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh, ma lo smartphone si ritrova certificata una ricarica ultra-rapida da 125W, oltre che una possibile ricarica wireless da 50W. Il reparto connettività non mancherà di offrire supporto dual SIM 5G, oltre che Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC e GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS/NavIC.

Fotocamera

Senza girarci troppo intorno, il focus principale di Moto Edge 30 Ultra sarà rivolto alla fotocamera.

Sul posteriore ci dovrebbero essere tre sensori, ma sarà il principale a rubare in maniera netta la scena. Questo perché troveremo ufficialmente il primo sensore da 200 MP mai visto su uno smartphone. Si tratterà del Samsung ISOCELL HP1 f/2.2 da 1/1.22″, sensore di cui abbiamo parlato in precedenza.

Per quanto riguarda i sensori aggiuntivi, Moto Edge 30 Ultra avrebbe due sensori da 50 MP e 12 MP. Normalmente verrebbe da indicarli come grandangolare e teleobiettivo, ma Motorola ha confermato che le lunghezze focali adottate saranno da 35 mm per il sensore principale, 50 mm per il secondo e 85 mm per il terzo. Una scelta piuttosto peculiare, se si considera che solitamente i top di gamma hanno un grandangolare da circa 13 mm, un principale da circa 23 mm e un teleobiettivo attorno agli 80/100 mm. Questo significa che il sensore principale avrà un'inquadratura più zoomata rispetto al solito, come Nubia Z40 Pro, e che non avrà un grandangolare bensì due teleobiettivi attorno al 2x/3x.

Sorpresa anche per la selfie camera, visto che sarebbe presente un sensore punch-hole da ben 60 MP come per Edge 30 Pro. Resta da capire se ci sarà o meno una variante dotata di fotocamera sotto allo schermo.

Moto Edge 30 Ultra (Frontier) – Prezzo e data di uscita

Non c'è ancora una data precisa, ma sappiamo con certezza che Moto Edge 30 Ultra sarà presentato durante il mese di luglio 2022, quindi non ci vorrà molto prima di vederlo all'opera. Quanto al prezzo, secondo i leak ammonterebbe a 899€ per la variante da 12/256 GB, una cifra decisamente contenuta se si considera l'hardware in ballo e il prezzo medio dei top di gamma.

