MIUI 13 Beta disponibile in Europa con Xiaomi.eu | Download (22.6.29)

Più il tempo passa, più la MIUI 13 diventa disponibile in varie versioni: ci sono le ROM stabili, c'è il programma Beta e ci sono anche i porting del programma Xiaomi.eu. Il team di sviluppatori europeo è conosciuto nella community degli “smanettoni” per fornire a noi occidentali delle ROM più consone. Come ben saprete, gli aggiornamenti MIUI tendono ad arrivare prima in Asia che nel resto del mondo. Per non parlare del programma MIUI 13 Beta, disponibile ufficialmente solamente in madrepatria, escludendo in toto i possessori di smartphone Xiaomi che vivono in Europa (Italia compresa).

Aggiornamento 02/07: rilasciata l'ultima versione basata sulla MIUI 13 Beta in versione 22.6.29.

MIUI 13 Beta arriva in Europa grazie al progetto Xiaomi.eu

Ecco, quindi, che grazie al team Xiaomi.eu è possibile installare il porting della MIUI 13 Beta per il proprio smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. Grazie al loro lavoro, le ROM cinesi vengono prese, tradotte in italiano, condite di servizi Google e Play Store e depurate di tutti quei servizi e bloatware inutili in Europa. Per scoprire se il vostro modello fa parte della lista di smartphone compatibili, qua di seguito c'è la lista con l'ultima versione della MIUI disponibile e relativo link al download.

Changelog Sistema Correzione – Non era possibile utilizzare le notifiche bubble di Android in alcune app Temi Ottimizzazione – Alcune modifiche visive nella scheda “Sfondo e personalizzazione”



A partire dal 18 luglio 2022, non ci saranno più ROM Beta per i seguenti dispositivi: Mi CC9 Pro /Mi Note 10/Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite Zoom, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro.

Abbiamo rilasciato i pacchetti di ripristino per alcuni dispositivi, perché ci sono versioni TWRP funzionanti per loro. Per i dispositivi non A/B, come Mi 10, devi eseguire il flash del ripristino dalla modalità fastboot, quindi riavviare utilizzando il comando “fastboot reboot-recovery”, quindi eseguire il flashing della ROM; La TWRP non verrà sostituita automaticamente a meno che non venga eseguito il flashing della nuova recovery funzionante. Per i dispositivi A/B, come Mi 11, devi avviare la recovery solo da fastboot, quindi flashare la nuova release; TWRP verrà sostituito automaticamente.



Modello Versione MIUI Link Xiaomi 12X 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 11 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro/Pro+) 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 5G 22.6.29 Scarica Xiaomi 11 Lite 5G NE 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 10 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 10 Pro 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 10 Ultra 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro (Redmi K30S) 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 10T Lite (Redmi Note 9 Pro 5G) 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi 10S 22.6.29 Scarica Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro (Mi CC9 Pro) 22.6.29 Scarica Xiaomi MIX 4 22.6.29 Scarica Xiaomi CIVI 22.6.29 Scarica POCO F3 (Redmi K40) 22.6.29 Scarica POCO X2 (Redmi K30) 22.6.29 Scarica Redmi K30 5G 22.6.29 Scarica Redmi K30i 5G 22.6.29 Scarica POCO F2 Pro (Redmi K30 Pro) 22.6.29 Scarica Redmi 9T (Note 9 4G) 22.6.29 Scarica

Come installare MIUI 13 Beta Xiaomi.eu

Trattandosi di custom ROM, i porting del team Xiaomi.eu vanno installati come fossero una ROM di terze parti. Questo significa aver effettuato lo sblocco del bootloader e successivamente l'installazione della custom recovery TWRP. Vi ricordo che questo tipo di procedura implica la formattazione della memoria dello smartphone, pertanto vi invito a fare un backup dei dati che non volete cancellare. Una volta che avete avviato lo smartphone in modalità TWRP, spostate la ROM sul telefono e installatela dal menu “Install“.

Se invece l'installazione che state effettuando riguarda una ROM su base Android 12, allora non potete agire via TWRP, bensì installarla tramite modalità Fastboot. Scaricate la ROM che volete installare e scompattate l'archivio ZIP sul vostro PC, dopodiché collegate lo smartphone in modalità Fastboot al computer via USB. A questo punto, quello che dovete fare è eseguire lo script di installazione presente nella cartella ottenuta scompattando il succitato archivio ZIP. Se è la prima volta che state aggiornando, avviate il file che finisce per “first_install_with_data_format“. Se invece state passando da una Xiaomi.eu con Android 11 a una con Android 12, allora avviate quello che finisce per “update_rom“.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il