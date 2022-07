Il mini ventilatore Xiaomi Qualitell si porta al collo: aria fresca… sempre con te!

Quando il caldo si fa intenso, ecco che la soluzione perfetta… arriva da YouPin (tanto per cambiare)! Direttamente dalla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, ecco il mini ventilatore Qualitell: per una ventata di freschezza sempre a portata “di collo”!

Il mini ventilatore Xiaomi Qualitell vi salva dal caldo estivo: una piccola manna dal cielo, a soli 24€

Come anticipato in apertura, il mini ventilatore da collo targato Qualitell arriva da Xiaomi YouPin: si tratta di uno dei brand partner della casa di Lei Jun, di quelli che conosciamo bene! In questo caso la compagnia cinese ha sfornato un pratico ventilatorino da portare sempre con sé, direttamente appeso al collo. Realizzato in ABS e silicone, il dispositivo arriva con un peso di circa 198 grammi (inferiore rispetto a molti modelli di cuffie over ear); il mini ventilatore integra una batteria da 1.800 mAh ricaricabile tramite Type-C ed offre fino a 3 livelli di potenza, per la massima freschezza in ogni occasione!

Il mini ventilatore Qualitell da Xiaomi YouPin è disponibile anche per noi grazie allo store Hekka: il dispositivo è in offerta con codice sconto ad un prezzo decisamente allettante, con tanto di spedizione gratis. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

