Il buio non è più un problema, con la luce da notte automatica Xiaomi Aqara

Cercate una luce notturna per illuminare la via nelle ore più buie? O magari avete bisogno di una soluzione da sfruttare in un cassetto o nell'armadio? Quali che siano le vostre esigenze, ancora una volta troviamo un prodotto Xiaomi pronto a soddisfarci: la luce da notte LED Aqara è economica e conveniente, perfetta per evitare piccoli incidenti oppure semplicemente per illuminare determinati spazi.

La luce da notte LED automatica Xiaomi Aqara costa poco ed è una valida alleata

Il dispositivo targato Aqara (uno dei brand partner di Xiaomi, tra i più importanti e prolifici) non ha bisogno di cavi e altri ingombri e può essere installato praticamente ovunque. Ai piedi del letto, in corridoio, in bagno, in un cassetto o nell'armadio: basterà entrare nel raggio d'azione (entro 5/6 metri) per far accendere la luce da notte LED Aqara. Il gadget restituisce una luce calda (3200K) per nulla abbagliante; inoltre la luminosità può essere regolata a piacimento. Lo spegnimento avviene automaticamente quando non viene rilevato alcun movimento per almeno 15 secondi.

Il prezzo della luce da notte Xiaomi Aqara scende a soli 17€ utilizzando il codice sconto che vedete in basso: tuttavia il coupon è valido solo per nuovi utenti. In alternativa, il prezzo in offerta per tutti è di 20€; in entrambi i casi è presente la spedizione gratuita (dai magazzini cinesi dello store HEKKA). Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon (solo per nuovi utenti) da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

