Le TWS Lenovo con custodia trasparente costano meno di 20€: che stile!

Sono tra gli accessori tech più utilizzati al mondo e di certo tutti tra di noi hanno un paio di cuffiette da battaglia, una soluzione da portare in giro e maltrattare a più non posso. Se cercate delle cuffie TWS adatte allo sport, con un look diverso da solito ed un prezzo conveniente, allora provate a dare un'occhiata agli auricolari Lenovo LP80 e alla loro custodia trasparente!

Lenovo LP80: auricolari TWS low budget, per chi cerca un tocco di stile in più

Dotate del supporto al Bluetooth 5.0 per la massima stabilità, le cuffie TWS Lenovo LP80 si presentano come un prodotto adatto allo sport grazie alla protezione contro il sudore. Inoltre si punta alla comodità: gli auricolari offrono un'indossabilità semi in-ear, dettaglio utile per quegli utenti infastiditi dai gommini in silicone all'interno delle orecchie. La ricarica avviene tramite Type-C mentre in termini di autonomia si parla di circa 20 ore, ovviamente considerando anche il case. A proposito della custodia, è impossibile non notare la scocca trasparente e lo stile minimale!

Le cuffie TWS Lenovo LP80 sono proposte ad un prezzo goloso dallo store Hekka, con tanto di spedizione gratuita. Di seguito è presente il link alla pagina del prodotto, dove troverete gli auricolari in offerta lampo. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – Se questa è la prima volta che fare un ordine su Hekka approfittate del coupon HEKKA1ST: il prezzo scenderà a soli 14.9€!

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il