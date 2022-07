KUMI T1 sono gli auricolari per ascoltare musica senza la necessità dello smartphone

Non sono dei semplici auricolari. I KUMI T1 sono il gadget perfetto per i più nostalgici o per chi desidera andare in giro ascoltando musica senza dover obbligatoriamente portarsi dietro lo smartphone, essendo dotati di MP3 integrato. Ma non finisce qui: questi auricolari, infatti, offrono una serie di funzionalità interessanti ad un prezzo che diventa ancora più conveniente con la promozione dedicata. Sveliamo tutti i dettagli!

KUMI T1 sono gli auricolari perfetti per i più nostalgici: possono trasformarsi in un MP3

Gli auricolari KUMI T1 presentano un design decisamente singolare, a tratti futuristico, pur conservando eleganza, compattezza ed ergonomia. Offrono una qualità del suono HiFi e tecnologia di riduzione del rumore intelligente in chiamata, per un'esperienza audio e voce chiara e piacevole.

Cosa rende KUMI T1 così speciali? Per i più nostalgici, la possibilità di trasformare questo dispositivo in un vero e proprio MP3. Il case di ricarica, infatti, oltre a presentare uno schermo LED con il quale poter interagire per cambiare brano o per mettere in pausa/avviare la riproduzione musicale, offre la possibilità di inserire una microSD per ascoltare fino a seimila canzoni senza utilizzare lo smartphone.

Gli auricolari KUMI T1 supportano poi sia il controllo touch che quello vocale (anche con Siri), offrono un'autonomia di quattro ore (e fino a venti ore con l'apposito case di ricarica) e impiegano appena un'ora per ottenere il cento per cento della batteria. Due paia di auricolari KUMI T1 possono persino essere collegati ad uno stesso dispositivo, oppure è possibile utilizzare i due auricolari separatamente: ad ogni modo, gli auricolari verranno collegati automaticamente e velocemente al dispositivo non appena verranno estratti dalla custodia.

Come anticipato, gli auricolari sono in offerta ad un prezzo ridotto su HEKKA. Se siete interessati, di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il