KOSPET TANK M1 è il rugged watch con SPO2 a soli 25€: massima resistenza spendendo poco!

Resistente, personalizzabile e ricco di funzionalità. KOSPET TANK M1 è il rugged watch perfetto per gli amanti degli sport estremi e della vita all'aria aperta ed offre tutto il necessario per tenere traccia delle proprie prestazioni e della salute anche in quegli ambienti più difficili. Il tutto ad un prezzo che, grazie ad un'offerta dedicata, diventa ancora più competitivo.

KOSPET TANK M1 è uno smartwatch pensato per resistere negli ambienti più estremi, funzionando in temperature comprese tra i -40° e i 70°. Il suo corpo robusto ha superato dozzine di test militari, resiste agli urti, alle cadute e il suo design è certificato IP69K, per cui è impermeabile fino a 5 ATM e resistente alla polvere.

L'indossabile TANK M1 è dotato di un ampio display IPS da 1.72″ con risoluzione di 280 x 320 pixel e offre supporta 24 modalità di allenamento (tra cui nuoto, ciclismo, camminata outdoor, salto della corda, ecc.) per le quali offre il monitoraggio in tempo reale e automatico di diversi dati come calorie bruciate, distanza percorsa e minuti effettivi di attività.

Non mancano funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e del sonno, oltre la possibilità di gestire le notifiche telefoniche direttamente dal proprio polso. Infine, ma non meno importante, questo smartwatch offre svariate possibilità di personalizzazione e implementa una batteria da 380 mAh che garantisce fino a 15 giorni di utilizzo con una sola ricarica.

Come anticipato, KOSPET TANK M1 può essere acquistato in offerta ad un prezzo molto accessibile: si parla di soli 25€ per un rugged watch, una cifra parecchio ghiotta per un dispositivo perfetto per le vostre avventure outdoor. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

