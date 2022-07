Un occhio in più al volante, con il kit doppia dash cam Xiaomi 70mai

Il kit con doppia dash cam Xiaomi 70mai porta la massima sicurezza alla tua auto, perché avere un occhio in più mentre si è alla guida fa sempre bene, specialmente se è possibile risparmiare con una bella offerta!

Aggiornamento 20/07: il kit con doppia camera torna nuovamente in sconto e c'è anche la spedizione gratis. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi 70mai: per la massima sicurezza in auto scegli il kit con doppia dash cam

La dash cam A400 di 70mai arriva da Xiaomi YouPin e si presenta come una videocamera per auto completa ed economica, di dimensioni compatte. Si tratta di un dispositivo che non si fa mancare niente, dalla possibilità di effettuare riprese in 2K alla tecnologia WDR (per un raggio di visione fino a 145°). A questa videocamera di aggiunge poi una dash camera posteriore: insomma, si tratta di un pacchetto completo per ogni evenienza (puntando, ovviamente, al risparmio).

Il kit massima protezione per l'auto con le dash cam 70mai scende di prezzo grazie al nostro codice sconto esclusivo da utilizzare sullo store Hekka, con tanto di spedizione gratuita. Di seguito trovate sia il link alla pagina prodotto che il coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

