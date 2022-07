iQOO 10 Pro, ricarica senza storia: AnTuTu mostra la potenza dei 200W

Già alla sua presentazione, iQOO 10 Pro si è rivelato essere uno smartphone dalle tante qualità, ma è la sua ricarica che, ovviamente, fa la differenza. Il primo smartphone con carica a 200W però aveva bisogno di qualche test per farne comprendere la potenza e per questo c'è AnTuTu, che ci ha mostrato la disparità tra questo modello e altri smartphone dalla ricarica molto veloce.

iQOO 10 Pro, ricarica totale in meno di 10 minuti nei test AnTuTu

La piattaforma di benchmark ha pubblicato la classifica degli smartphone che si ricaricano più velocemente sul mercato. Il processo di valutazione è piuttosto meticoloso, con determinate condizioni di temperatura e di carica degli smartphone, analizzati con lo strumento di test POWER-Z KM002C. Tra l'altro, sono utilizzati gli smartphone venduti sul mercato con i loro caricabatterie che troviamo nelle confezioni o in vendita separatamente. Quindi, il benchmark può ritenersi tutto sommato attendibile.

Ma torniamo a iQOO 10 Pro, che dopo tutto questo preambolo, risulta essere estremamente più veloce nella ricarica con batteria che va dal 5% al 100% in soli 9 minuti e 48 secondi. Sappiamo che da 0% a 100% i minuti sono circa 10, ma va considerato quanto riescano a fare i competitor. Competitor che non si trovano subito dopo il nuovo flagship del sub-brand vivo, ma dalla terza posizione in poi. Infatti, il secondo classificato è iQOO 9 Pro, il che fa pensare e non poco su quanto abbia lavorato l'azienda in merito.

Passando ai rivali, il primo a seguire è Black Shark 5, che si ricarica completamente in 14 minuti e 53 secondi, ma che ha pure una ricarica a 120W. Tra gli altri rivali troviamo al quinto posto Red Magic 7s Pro con 15 minuti e 28 secondi (carica a 135W). Curioso il fatto che Realme GT Neo 3, con ricarica a 150W, sia più lento di questi, visto che si ricarica in 16 minuti e 56 secondi.

Insomma, iQOO 10 Pro sembra aver segnato nuovi standard per la ricarica degli smartphone, ma gli altri brand oseranno portare questa potenza anche nei propri dispositivi? Il fine 2022 e l'inizio del 2023 ci diranno tutto, ma è molto probabile che vivo possa restare l'unica a detenere questa potenza, in quanto per essa iQOO è un brand sperimentale per tecnologie da flagship.

