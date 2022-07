iliad non funziona su rete fissa e mobile: problemi ad internet e chiamate

Il popolare gestore low-cost mobile Iliad che, di recente, è entrato anche nel mercato della fibra, sta subendo nelle ultime ore di oggi 2 luglio un diffuso disservizio sia alla rete fissa che alla rete mobile con molteplici problematiche che stanno riguardando tutta l’Italia.

Come evidenziato su Downdetector, ma anche dalla nostra redazione con test su linee private, risulta impossibile effettuare chiamate a numeri terzi e allo stesso 177.

Iliad: down i servizi internet e voce, problemi in tutta Italia

La connettività di rete, inoltre, risulta altalenante o totalmente assente. Problemi di connessione gravi per Iliad che non consentono di inviare messaggi su WhatsApp o Telegram se non dopo una lunga attesa. Impossibile il gaming o lo streaming di contenuti video da piattaforme quali Netflix, Disney+ o Prime Video. Non riteniamo possa trattarsi di un problema di DNS poichè anche le chiamate sia da smartphone che da rete fissa hanno seri problemi di qualità e di instabilità.

Come mai non funziona Iliad e va lento?

Abbiamo aperto una segnalazione e gli operatori, dopo un’attesa di oltre 10 minuti, ci hanno confermato che il disservizio è su scala nazionale e coinvolge come anticipato sia i clienti mobili che i clienti di linea fissa. La natura dei problemi di Iliad di oggi non è ancora stata appurata pertanto non ci sono soluzioni fai-da-te da poter approntare nel frattempo.

Non resta che attendere aggiornamenti in merito per capire entro quanto rientrerà la problematica che potrebbe protrarsi anche per tutto il weekend.

Qualora riscontraste i disservizi riportati in questo articolo fatecelo sapere nei commenti indicando anche la regione e la città di provenienza.

