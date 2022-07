I migliori robot aspirapolvere cinesi | Classifica Luglio 2022

Ecco la nostra classifica dei migliori robot aspirapolvere cinesi. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo. Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

Ultimo aggiornamento: Luglio 2022

I migliori robot aspirapolvere

Ultenic T10

Ormai sono sempre di più i robot aspirapolvere dotati di una dock di svuotamento e anche la fascia più accessibile non fa eccezione. Ultenic T10 offre una base dalla capienza elevata (va svuotata ogni 60 giorni circa), una potenza di aspirazione da 3.000 PA e la modalità Ultra Carpet Boost, che consente di aumentare automaticamente le performance quando il dispositivo rileva un tappeto. Non manca il supporto agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, così come la funzione di lavapavimenti. Inoltre il sistema di mappatura laser intelligente permette al robottino di orientarsi in tutta facilità, senza incidenti di percorso. Per concludere, abbiamo un'autonomia fino a 280 minuti (in modalità silenziosa).

RECENSIONE

Perché acquistare Ultenic T10? Si tratta di un robot aspirapolvere di fascia medio-alta, con caratteristiche di tutto rispetto!

Prezzi

ECOVACS Deebot N8

ECOVACS Deebot N8 non è dotato di una dock per l'autopulizia, ma resta comunque uno dei migliori robot aspirapolvere della sua fascia di prezzo. Aspira e lava i pavimenti, offre una potenza di 2.300 PA, è in grado di mappare in modo intelligente e veloce grazie alla tecnologia True Mapping e supporta Alexa e Google Assistant. Silenzioso ed efficiente, perfetto per darvi una mano con le pulizie di casa!

RECENSIONE

Perché acquistare ECOVACS Deebot N8? Il rapporto qualità/prezzo sempre imbattibile e lo diventa ancora di più quando il robottino è in offerta!

Prezzi

Dreame D9

Potevamo parlare di robot senza chiamare in causa Dreame? Domanda retorica e infatti eccovi serviti con Dreame D9. L'intramontabile robottino aspira a 3.000 PA, è equipaggiato con una capiente batteria da 5.200 mAh, presenta il supporto ad Alexa e funge anche la lavapavimenti. Il sistema di rilevamento laser con algoritmo SLAM permette di beneficiare di una mappatura precisa: il robot riconosce gli ostacoli celermente, in modo da non creare fastiti.

RECENSIONE

Perché acquistare Dreame D9? Uno dei primi modelli lava & aspira del brand, ancora adesso tra i più attuali e economici.

Prezzi

Dreame W10

Con Dreame W10 il livello si alza di parecchio: abbiamo una potenza di aspirazione di 4.000 PA, ritroviamo una dock di svuotamento ed è presente una batteria bestiale, da 6.400 mAh (che si traduce in tante ore di pulizia). Inoltre parliamo di una soluzione che aspira, lava (con un super mop) ed asciuga i pavimenti: insomma, voi dovete solo mettervi comodi e alle pulizie penserà il vostro robottino!

RECENSIONE

Perché acquistare Dreame W10? Il top, con uno sconto di quasi 200€: se non avete timore di spendere qualcosina in più, allora è un'ottima scelta!

Prezzi

Dreame D10 Plus

La nostra guida all'acquisto dedicata ai robot aspirapolvere più interessanti del mese di luglio 2022 si conclude con Dreame D10 Plus. Ancora una volta troviamo un prodotto del brand partner di Xiaomi ed il motivo è presto detto: si tratta di un'alternativa più accessibile al modello WP10. Ritroviamo la dock di autopulizia, una potenza di 4.000 PA ed una batteria capiente, da 5.200 mAh (per circa 190 minuti di autonomia). Se cercate la qualità Dreame e puntate alla fascia media, di certo si tratta di un compromesso perfetto!

RECENSIONE

Perché acquistare Dreame D10 Plus? Il giusto compromesso tra la fascia media ed il top!

Prezzi

