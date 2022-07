Huawei Mate 50 potrebbe non essere solo: Mate 50E in programma?

Huawei Mate 50 o 50 Pro è sicuramente il dispositivo più misterioso e quindi atteso del brand, visto che ad oggi restiamo sempre nel campo delle speculazioni. Tuttavia, nelle ultime ore inizia a veleggiare tra i leak un possibile Huawei Mate 50E, possibile versione mid-range della serie con risvolti interessanti.

Huawei Mate 50E potrebbe avere un chip Snapdragon 4G molto apprezzato

La notizia di un possibile Mate in versione “Lite” arriva da Weibo, dove il leaker Wangzai Knows Everything parla esplicitamente di un Mate 50E che dovrebbe avvalersi anch'esso di un chipset Snapdragon. Quale? Ma ovviamente quello utilizzato anche dagli ultimi Nova 10: cioè lo Snapdragon 778G con modem 4G. Questo è un SoC che Huawei sta utilizzando con una certa frequenza sin da Nova 9, passando anche per P50E.

Purtroppo non vi sono ulteriori dettagli in merito alle altre possibili specifiche, ma immaginiamo che possa distinguersi dai Nova per avere un ottimo comparto fotografico (non che ai Nova manchi, ma di solito i Mate eccellono in merito) ed un design ovviamente differente. Non è escluso sia uno dei primi con HarmonyOS 3.0. Tra l'altro sarebbe l'erede naturale del Mate 40E, smartphone dotato ancora di chipset 5G ma anche di una versione 4G.

Capiremo se Huawei Mate 50E verrà presentato anch'esso per fine agosto 2022, sempre se Mate 50/50 Pro arrivi in quel periodo, così da avere un comparto decisamente importante per il brand, nonostante tutte le difficoltà degli ultimi anni.

