Honor X8 diventa 5G: c’è Snap 480+ ma è più economico

Abbiamo visto, nei mesi scorsi, il debutto in Italia di Honor X8, smartphone 4G dalle ottime caratteristiche come dimostrato in recensione, ma che ora trova una sua versione 5G. Infatti, il brand ha lanciato la controparte con l'ultima connettività, che trova però specifiche tecniche al ribasso, che sia anche il prezzo più economico?

Honor X8 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Se guardiamo al design dell'Honor X8 5G, ci rendiamo conto che sul retro è uno smartphone non troppo dissimile alla sua versione LTE, con bumper quadrato in alto con alcune rifiniture assenti nell'altro modello. Ma girando il dispositivo, capiamo subito che c'è una sorta di downgrade nel display. Infatti, troviamo un pannello LCD HD+ da 6.5″, con refresh rate a 60 Hz e dunque più standard del solito.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il fatto che sia 5G ci restituisce un chipset sempre Snapdragon, ma invece di un possibile 695, troviamo il 480+, che in Cina abbiamo visto su Honor Play 30. Statisticamente è meno potente del 680 che troviamo sul modello LTE, ma immaginiamo che il brand non abbia voluto creare un parallelo di Magic 4 Lite/X9, che hanno il top della serie 6xx di Qualcomm. In abbinata, troviamo 6 GB RAM e 128 GB di storage, con Virtual RAM con 2 GB aggiuntivi.

Passando alla batteria, abbiamo un modulo da 5.000 mAh, che si ricarica a 22.5W. Lato fotocamera, sono presenti invece tre sensori, con il principale da 48 MP (e non quindi da 64 MP come X8 4G), oltre ad una Macro ed un sensore di profondità da 2 MP. La selfie camera è poi da 8 MP ed è in un drop notch, rispetto al punch-hole del modello LTE. Quanto al software, anche qui abbiamo la stessa configurazione, visto che Honor X8 5G trova Android 11 e Magic UI 4.2.

Honor X8 5G – Prezzo e disponibilità

Honor X8 5G arriva nel mercato Global, i cui mercati non sono ancora noti, così come non è noto il prezzo a cui viene proposto. Immaginiamo però che, considerando che di listino X8 4G costi 229€, che questo possa costare intorno ai 199€ (viste le specifiche), quindi un chiaro segnale della democratizzazione del 5G. Intanto, se volete acquistare la versione LTE, vi lasciamo un link all'acquisto. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il