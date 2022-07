Honor sarà ad IFA 2022: tanti nuovi prodotti per espandere l’ecosistema

Dopo un lungo periodo caratterizzato dall'assenza di eventi dal vivo, per fortuna sembra che la situazione stia migliorando fortemente. Tanti brand saranno presenti alla prossima fiera di Berlino ed ora spunta la conferma anche per uno dei nomi più attesi. Honor sarà ad IFA 2022 e presenterà tutta una serie di prodotti smart durante un evento dedicato: quali novità ci aspettano?

IFA 2022: Honor ci sarà, con tanti nuovi prodotti smart

La nuova edizione della fiera tecnologica di Berlino (tra le più importanti al mondo) si terrà dal 2 al 6 settembre. L'evento di Honor in occasione di IFA 2022 è fissato proprio per il giorni di apertura, alle ore 17, e si terrà sia dal vivo che in live streaming. Quello che più ci interessa è l'annuncio effettivo da parte della casa cinese ed il poster realizzato per l'occasione. Stando a quanto rivelato dall'azienda, l'evento di IFA porterà tante novità per l'ecosistema smart del brand.

Come si vede dall'immagine abbiamo degli smartphone, un notebook, un paio di cuffie true wireless ed perfino un tablet. Non sappiamo effettivamente quali saranno le novità che verranno presente ad IFA 2022 ma di certo Honor ci ha incuriosito non poco. Non resta che attendere il 2 settembre per saperne di più (a meno che non ci sia qualche anticipazione nelle prossime settimane).

