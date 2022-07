Come scoprire chi ha visualizzato il tuo profilo TikTok

Avere tante visualizzazioni è un po' il fulcro del social del momento, apprezzatissimo dai giovani (e non solo, in realtà), ma è decisamente fastidioso non poter sapere chi visualizza il nostro profilo. Per fortuna, lentamente, TikTok sta introducendo tutte quelle funzionalità che fino a questo momento erano relegate alla stregua di “trucchi”, mettendole più in risalto e rendendole facilmente accessibili a tutti. Ed ora arriva l'ultima novità: ecco come fare per scoprire chi ha visualizzato il tuo profilo TikTok attraverso un metodo ufficiale e disponibile senza dover passare per strumenti di terze parti!

Ecco come vedere chi ha visitato il tuo profilo TikTok: metodo ufficiale!

Come sottolineato in apertura, il nuovo metodo che ti permette di vedere chi ha visualizzato il tuo profilo TikTok arriva in via ufficiale: di seguito trovi la nostra guida passo passo che illustra come fare. Questa nuova funzionalità ufficiale, introdotta direttamente all'interno del proprio profilo, arriva poco dopo l'introduzione di un'altra novità fondamentale, ossia la cronologia. Curiosi di saperne di più? Allora ecco come fare a ritrovare un video visto su TikTok!

Come funziona la visualizzazione del profilo TikTok

Come scoprire chi ha visitato il tuo profilo TikTok: la guida passo passo. Scarica l'ultima versione dell'applicazione. Assicurati che l'applicazione di TikTok sia aggiornata all'ultima versione disponibile (tramite Play Store o AppStore). Ecco la nuova funzione di visualizzazione del profilo. Ora apri l'app e clicca sul pulsante Profilo in basso a destra. Una volta entrati nella schermata del vostro profilo personale troverete una nuova icona (a forma di occhio) presente in alto, accanto al nome utente. Attivate la visualizzazione del profilo TikTok. Nella nuova pagina, dedicata proprio alle Visualizzazioni del profilo, è necessario cliccare sul tasto Attiva. In questo modo potrai vedere chi ha visitato il tuo profilo TikTok. Fate attenzione: attivando la funzione anche gli altri potranno vede hai visitato i loro profili.

Come anticipato poco sopra, una volta attivata la visualizzazione del profilo anche gli altri potranno sapere che hai visualizzato i loro profili TikTok (negli ultimi 30 giorni). Inoltre solo tu potrai vedere chi ha visualizzato il tuo profilo e verranno mostrati solo gli utenti che hanno attivato questa funzionalità. Ovviamente è possibile procedere con la disattivazione in qualsiasi momento, qualora si preferisca l'anonimato durante le visite agli altri profili.

