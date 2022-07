Teclast T50 4G è la novità del momento, con un display 2K rinnovato

Arriva una novità per la compagnia cinese specializzata in terminali dal rapporto qualità/prezzo super: Teclast T50 è il nuovo tablet 4G dallo stile accattivante, dotato di un display più ampio rispetto alla precedente generazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo arrivato, tra specifiche tecniche e caratteristiche, ma anche come fare per risparmiare fin da subito!

Teclast T50 4G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo arrivato del brand cinese si pome come una sorta di via di mezzo tra il modello T40 Pro e la versione T40 Plus, mutuando vari aspetti del design e delle specifiche. Tuttavia l'ultimo Teclast T50 arriva con un display più ampio: a questo giro abbiamo un'unità IPS da 11″, sempre con risoluzione QHD+ (o 2K, 2000 x 1200 pixel). Ancora una volta abbiamo un corpo in metallo dalle linee sobrie ed essenziali; lo spessore è di 7.9 mm mentre il peso è di circa 537 grammi.

Specifiche tecniche e caratteristiche

A muovere il nuovo tablet del brand troviamo un chipset ormai sempreverde, ossia l'Unisoc T618: si tratta di una soluzione parecchio utilizzata nell'ambito low budget. Il SoC è supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile tramite microSD); il tutto è alimentato da una batteria da 7.500 mAh (ricaricabile tramite Type-C).

Lato software abbiamo Android 11 mentre è presente il GPS per la navigazione satellitare; presente all'appello uno slot SIM per la connettività 4G LTE. Si rinnova la fotocamera principale, ora da 20 MP. Per le videochiamate abbiamo la solita unità frontale da 8 MP.

Teclast T50 4G: prezzo e offerte con codice sconto

Il tablet 4G Teclast T50 debutta su Banggood ed è già in offerta ad un prezzo conveniente con codice sconto (circa 220€). Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon del 5% tramite questo link!

