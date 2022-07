T-Bao R5: in Mini PC Ryzen, c’è gaming buono

Tante volte i Mini PC sono realizzati con hardware di medio livello, non capace di reggere programmi o situazioni di gioco più pressanti. Questo però non è il caso del T-Bao R5, Mini PC Ryzen 5 serie 5000, che può fare al caso di chi cerca ottime prestazioni a piccolo prezzo, come con l'offerta lampo di Banggood.

T-Bao R5: come risparmiare sul Mini PC Ryzen 5 in offerta lampo

Il Mini PC T-Bao si presenta molto colorato e futuristico con la sua scocca vicina a quelle dei case dei PC da gaming con tanto di LED RGB che si illuminano nel tasto di accensione e ai lati. Passando a ciò che troviamo sotto al cofano, è presente un chipset Ryzen 5-5600U con scheda grafica integrata Radeon Vega 7. Quanto alla memoria invece troviamo un comparto notevole con 16 GB RAM DDR4-3200 MHz e 512 GB SSD.

A tutto ciò, si abbinano poi le varie porte da buon PC desktop che si rispetti: 4 ingressi USB 3.0, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 jack audio 3.5 mm, 1 Ethernet RJ45 Gigabit ed un ingresso Type-C. A questo, c'è abbinato il supporto al Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 e Windows 10, con cui poi eseguire l'upgrade a Windows 11.

