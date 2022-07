Mibro Watch C2: a meno di 25€ non troverete smartwatch migliore

Cercate uno smartwatch a meno di 25€? Mibro Watch C2 potrebbe essere la soluzione perfetta! Si tratta di un prodotto Xiaomi YouPin che offre tante interessanti funzionalità, racchiuse in un corpo dal design elegante ed ergonomico che lo rende perfetto da indossare anche in occasioni più particolari.

Mibro Watch C2 è lo smartwatch perfetto se non volete spendere più di 25€

Mibro Watch C2 è uno smartwatch che, per il suo prezzo, saprà stupirvi. Dal design elegante e dal corpo leggero (appena 34g) questo dispositivo è dotato di uno schermo a colori da 1.69″ con risoluzione HD che può essere personalizzato come più si preferisce scegliendo tra le dozzine di watch faces disponibili. E se non dovessero piacere? Nessun problema! C'è sempre la possibilità di crearne una utilizzando le immagini che si hanno in galleria.

Dal punto di vista delle funzionalità, Mibro Watch C2 supporta il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno e può rilevare automaticamente venti modalità di allenamento tra cui corsa, tennis, calcio, pattinaggio, yoga, salto della corda e nuoto (impermeabile fino a 2 ATM).

Oltre ciò, lo smartwatch può essere utilizzato per ricevere e gestire le notifiche telefoniche e avvisi di chiamata e la sua batteria offre fino a 30 giorni di autonomia. Mibro Watch C2 offre tutto questo a meno di 25€ grazie all'offerta lancio dedicata! Di seguito trovate il link all'acquisto per la versione global: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte da AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

